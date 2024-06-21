Trakya'da aşırı sıcaklar! "Dondurma dolabının soğuğuyla serinliyoruz"

Hava sıcaklığının 35 derece ölçüldüğü Edirne'de vatandaşlar, gölgelik alanlarla park ve bahçelerde dinlendi.

Kavurucu sıcağın etkisinden kaçınmak isteyen vatandaşlar çeşmelerde ve süs havuzlarında el yüz yıkayıp serinledi. Bazı vatandaşlar taşıdıkları şemsiyelerle güneşten korunurken bazıları ise cami avlularında zaman geçirdi.

Dondurmacı Halit Özbakan, AA muhabirine, sıcak havanın dışarıda çalışanları olumsuz etkilediğini söyledi.

Bunaltıcı bir havanın hakim olduğunu dile getiren Özbakan, "Bol bol su içiyorum. Sıcak havalarda günlerimiz çok zor geçiyor. Dondurma dolabının soğuğuyla serinliyoruz." dedi.

Esnaf Ahmet Yıldız da son yılların en sıcak yazının yaşandığını belirterek soğuk içeceklerle serinlemeye çalıştıklarını ifade etti.

KIRKLARELİ VE TEKİRDAĞ

Kırklareli'nde de sıcak hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı kentte dışarıda olan vatandaşlar, park ve bahçeler ile ağaçlık alanlarda serinlemeye çalıştı.

Tekirdağ'da da sıcak hava ve nem vatandaşları bunalttı.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu Tekirdağ'da sıklıkla kullanılan caddelerin tenhalaştığı görüldü.

Dışarıya çıkan vatandaşlar ise park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda vakit geçirdi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





