Trigliserid nedir? Trigliserid düşüklüğü neye sebep olur?

Trigliseridler vücuda besinlerle alınan fazla enerjinin depolanması için kullanılır. Ayrıca karaciğer tarafından sentezlenebilirler ve kan dolaşımına salınarak enerji ihtiyacını karşılamak üzere kaslara gönderilebilirler. Ancak yüksek trigliserid seviyeleri aterosklerozis riskini artırabilir bu da arterlerde plak birikimine neden olarak kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek trigliserid seviyeleri sağlık sorunlarına yol açabilen bir risk faktörüdür. Özellikle diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilirler. Bu nedenle trigliserid seviyelerinin kontrol altında tutulması önemlidir.
Trigliserid kanda bulunan bir tür yağdır. Vücut yiyeceklerden aldığı kalorileri trigliseride dönüştürerek yağ hücrelerinde depolar. Vücut enerjiye ihtiyaç duyduğunda trigliseridler parçalanarak glikoza dönüştürülür. Trigliseridler vücut için gerekli olan bir besin maddesidir. Ancak trigliserid düzeylerinin yüksek olması kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.
Trigliserid düzeyleri kan testiyle ölçülür. Trigliserid testi genellikle kolesterol testi ile birlikte yapılır. Sağlıklı bir yetişkin için ideal trigliserid düzeyi 150 mg/dL'nin altıdır. 150 mg/dL ile 199 mg/dL arası değerler sınır değerler olarak kabul edilirken, 200 mg/dL ve üstü değerler trigliserid yüksekliği olarak ifade edilmektedir. Trigliserid düzeyleri 200 mg/dL'nin üzerindeyse kalp hastalığı riskiniz artar. Bu nedenle trigliserid düzeylerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. Trigliserid değerlerinin aralıkları aşağıdaki gibidir:
Trigliserid düzeylerinizin yüksek ya da düşük olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza danışmanız önemlidir. Doktorunuz trigliserid düzeylerinizin neden yüksek olduğunu belirlemek için testler yapabilir ve uygun tedaviyi önerebilir.
Trigliserid düşüklüğü kandaki trigliserid düzeylerinin normal kabul edilen aralıkların altına düşmesidir. Trigliserid kandaki bir tür yağdır ve vücut için gereklidir. Ancak trigliserid düzeylerinin çok düşük olması bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Trigliserid düşüklüğünün nedenleri şunlardır:
Genetik faktörler: Nadir durumlarda, genetik faktörler trigliserid düşüklüğüne neden olabilir.
"Trigliserid düşüklüğünde ne olur?" sorusunun cevabı için trigliserid düşüklüğünün belirtileri şunlardır:
Trigliserid düşüklüğü genellikle ciddi bir sağlık sorununa yol açmaz. Ancak bazı durumlarda aşağıdakilere neden olabilir:
Trigliserid düzeyleri 200 mg/dL'nin üzerindeyse kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle trigliserid düzeylerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. Trigliserid yükseltmek veya düşürmek yani trigliseridi dengelemek için yapabileceğiniz şeyler şunlardır:
Trigliserid düzeylerinizi yükseltmek için uygulayabileceğiniz bir örnek diyet planı:
Kahvaltı:
Öğle yemeği:
Akşam yemeği:
Ara öğünler:
Trigliserid yüksekliği kalp hastalığı felç ve tip 2 diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle trigliserid düzeylerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. Trigliserid düzeyleri 200 mg/dL'nin üzerindeyse tehlikeli olarak kabul edilir. Bu düzeylerde kalp hastalığı riskiniz artar. Trigliserid düzeyleriniz 200 mg/dL'nin üzerindeyse yaşam tarzı değişiklikleri ve/veya ilaç tedavisi ile trigliserid düzeylerinizi düşürmek önemlidir.