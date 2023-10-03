Trigliserid nedir? Trigliserid düşüklüğü neye sebep olur?

Trigliseridler vücuda besinlerle alınan fazla enerjinin depolanması için kullanılır. Ayrıca karaciğer tarafından sentezlenebilirler ve kan dolaşımına salınarak enerji ihtiyacını karşılamak üzere kaslara gönderilebilirler. Ancak yüksek trigliserid seviyeleri aterosklerozis riskini artırabilir bu da arterlerde plak birikimine neden olarak kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yüksek trigliserid seviyeleri sağlık sorunlarına yol açabilen bir risk faktörüdür. Özellikle diyabet, obezite, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklarla ilişkilendirilirler. Bu nedenle trigliserid seviyelerinin kontrol altında tutulması önemlidir.

Trigliserid kanda bulunan bir tür yağdır. Vücut yiyeceklerden aldığı kalorileri trigliseride dönüştürerek yağ hücrelerinde depolar. Vücut enerjiye ihtiyaç duyduğunda trigliseridler parçalanarak glikoza dönüştürülür. Trigliseridler vücut için gerekli olan bir besin maddesidir. Ancak trigliserid düzeylerinin yüksek olması kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Trigliserid düzeyleri kan testiyle ölçülür. Trigliserid testi genellikle kolesterol testi ile birlikte yapılır. Sağlıklı bir yetişkin için ideal trigliserid düzeyi 150 mg/dL'nin altıdır. 150 mg/dL ile 199 mg/dL arası değerler sınır değerler olarak kabul edilirken, 200 mg/dL ve üstü değerler trigliserid yüksekliği olarak ifade edilmektedir. Trigliserid düzeyleri 200 mg/dL'nin üzerindeyse kalp hastalığı riskiniz artar. Bu nedenle trigliserid düzeylerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. Trigliserid değerlerinin aralıkları aşağıdaki gibidir:

Normal: 150 mg/dL'nin altı

150 mg/dL'nin altı Sınırda yüksek: 150-199 mg/dL

150-199 mg/dL Yüksek: 200-499 mg/dL

200-499 mg/dL Çok yüksek: 500 mg/dL'nin üzeri

Trigliserid düzeylerinizin yüksek ya da düşük olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza danışmanız önemlidir. Doktorunuz trigliserid düzeylerinizin neden yüksek olduğunu belirlemek için testler yapabilir ve uygun tedaviyi önerebilir.

Trigliserid düşüklüğü neye sebep olur?

Trigliserid düşüklüğü kandaki trigliserid düzeylerinin normal kabul edilen aralıkların altına düşmesidir. Trigliserid kandaki bir tür yağdır ve vücut için gereklidir. Ancak trigliserid düzeylerinin çok düşük olması bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Trigliserid düşüklüğünün nedenleri şunlardır:

Yetersiz beslenme: Yetersiz beslenme, özellikle doymuş ve trans yağlardan fakir beslenme, trigliserid düzeylerinin düşmesine neden olabilir.

Yetersiz beslenme, özellikle doymuş ve trans yağlardan fakir beslenme, trigliserid düzeylerinin düşmesine neden olabilir. Tiroid sorunları: Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), trigliserid düzeylerinin düşmesine neden olabilir.

Tiroid bezinin az çalışması (hipotiroidi), trigliserid düzeylerinin düşmesine neden olabilir. Böbrek hastalığı: Böbrek hastalığı, trigliserid düzeylerinin düşmesine neden olabilir.

Böbrek hastalığı, trigliserid düzeylerinin düşmesine neden olabilir. Bazı ilaçlar: Bazı ilaçlar, örneğin siklosporin ve fibratlar, trigliserid düzeylerini düşürebilir.

Bazı ilaçlar, örneğin siklosporin ve fibratlar, trigliserid düzeylerini düşürebilir. Genetik faktörler: Nadir durumlarda, genetik faktörler trigliserid düşüklüğüne neden olabilir. "Trigliserid düşüklüğünde ne olur?" sorusunun cevabı için trigliserid düşüklüğünün belirtileri şunlardır:

Halsizlik

Yorgunluk

Kas ağrısı

Cilt kuruluğu

Saç dökülmesi

Dikkat dağınıklığı

Trigliserid düşüklüğü genellikle ciddi bir sağlık sorununa yol açmaz. Ancak bazı durumlarda aşağıdakilere neden olabilir:

Böbrek taşı

Pankreas iltihabı

Kemik erimesi

Trigliserid nasıl dengelenir?

Trigliserid düzeyleri 200 mg/dL'nin üzerindeyse kalp hastalığı, felç ve tip 2 diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle trigliserid düzeylerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. Trigliserid yükseltmek veya düşürmek yani trigliseridi dengelemek için yapabileceğiniz şeyler şunlardır:

Sağlıklı beslenmek: Doymuş ve trans yağlardan kaçının, lif ve meyve-sebze tüketimini artırın.

Doymuş ve trans yağlardan kaçının, lif ve meyve-sebze tüketimini artırın. Düzenli egzersiz yapmak: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite yapın.

Haftada en az 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite yapın. Kilo vermek veya kilo kontrolünü sağlamak: Aşırı kilolu veya obezseniz, kilo vermek trigliserid düzeylerinizi düşürmeye yardımcı olabilir.

Aşırı kilolu veya obezseniz, kilo vermek trigliserid düzeylerinizi düşürmeye yardımcı olabilir. Alkol tüketimini sınırlamak: Alkol trigliserid düzeylerini artırabilir.

Alkol trigliserid düzeylerini artırabilir. Doymuş ve trans yağlardan kaçının: Doymuş yağlar, kırmızı et, tam yağlı süt ürünleri ve bazı bitkisel yağlarda bulunur. Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda bulunur.

Doymuş yağlar, kırmızı et, tam yağlı süt ürünleri ve bazı bitkisel yağlarda bulunur. Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda bulunur. Lif bakımından zengin besinler tüketin: Lif, trigliserid düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Lif bakımından zengin besinlere örnek olarak meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagiller verilebilir.

Lif, trigliserid düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Lif bakımından zengin besinlere örnek olarak meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagiller verilebilir. Omega-3 yağ asitleri tüketin: Omega-3 yağ asitleri, trigliserid düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin besinlere örnek olarak somon, ton balığı, sardalya ve ceviz verilebilir.

Omega-3 yağ asitleri, trigliserid düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin besinlere örnek olarak somon, ton balığı, sardalya ve ceviz verilebilir. Düzenli egzersiz yapın: Düzenli egzersiz yapmak, trigliserid düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, haftada en az 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite yapmak önemlidir.

Düzenli egzersiz yapmak, trigliserid düzeylerini düşürmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, haftada en az 150 dakika orta düzeyde veya 75 dakika şiddetli aerobik aktivite yapmak önemlidir. Kilo verin veya kilo kontrolünü sağlayın: Aşırı kilolu veya obezseniz, kilo vermek trigliserid düzeylerinizi düşürmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir kiloda kalmak önemlidir.

Aşırı kilolu veya obezseniz, kilo vermek trigliserid düzeylerinizi düşürmeye yardımcı olabilir. Bu nedenle, sağlıklı bir kiloda kalmak önemlidir. Alkol tüketimini sınırlayın: Alkol trigliserid düzeylerini artırabilir. Bu nedenle, haftada 2 ila 3 kadeh alkolden fazla tüketmemenizi öneririz.

Trigliserid düzeylerinizi yükseltmek için uygulayabileceğiniz bir örnek diyet planı:

Kahvaltı:

Yulaf ezmesi ile meyve ve kuruyemiş

Yumurta

Tam tahıllı ekmek ile avokado ve yumurta

Öğle yemeği:

Tavuk veya balık ile sebze salatası

Tam tahıllı makarna ile sebze sosu

Mercimek çorbası

Akşam yemeği:

Somon ile sebzeler

Tavuk veya hindi ile kinoa

Fasulye veya mercimek yemeği

Ara öğünler:

Meyve

Kuruyemiş

Yoğurt

Trigliserid ne zaman tehlikeli?

Trigliserid yüksekliği kalp hastalığı felç ve tip 2 diyabet gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle trigliserid düzeylerinizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz önemlidir. Trigliserid düzeyleri 200 mg/dL'nin üzerindeyse tehlikeli olarak kabul edilir. Bu düzeylerde kalp hastalığı riskiniz artar. Trigliserid düzeyleriniz 200 mg/dL'nin üzerindeyse yaşam tarzı değişiklikleri ve/veya ilaç tedavisi ile trigliserid düzeylerinizi düşürmek önemlidir.