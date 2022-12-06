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Trump AVM çalışma saatleri nedir? Trump AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışveriş merkezleri son dönemlerde yaygın olarak birçok yerde bulunur. Bireyler alışverişlerini tamamlamak ve eğlenceli zaman geçirebilmek adına alışveriş merkezlerini tercih ederler. Her yaş grubuna hitap eden alışveriş merkezleri, çoğu kişi için eğlenceli bir hafta sonu aktivitesi olmaktadır. Trump AVM de yaygın olarak tercih edilen ve uzun zamandır varlığını sürdüren bir alışveriş merkezidir. Trump AVM çalışma saatleri nedir, hangi günler açık?

Trump AVM çalışma saatleri nedir? Trump AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri özellikle büyük şehirlerde yoğun bir şekilde yer alır. Özellikle hafta sonları daha sık tercih edilen alışveriş merkezleri hem ihtiyaçları karşılamak için hem de güzel vakit geçirmek için gidilen yerlerdir. Alışveriş merkezleri müşterilerine çeşitlilik sunar. Bu sebeple bireyler tarafından yoğun olarak tercih edilir. Trump AVM de İstanbul'da çoğunlukla gidilen bir alışveriş merkezidir. Bu nedenle Trump AVM çalışma saatleri merak konusu olmaktadır. Trump AVM’ye gidecek müşteriler doğru saat aralıklarında olabilmek için alışveriş merkezinin çalışma saatlerini öğrenmek isterler.

Trump AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezleri açılış saatleri genel olarak benzerlik gösterebilir ama bazıları kendi içinde farklı olabilir. İstanbul Şişli ilçesinde yer alan Trump AVM çalışma saatleri müşterileri tarafından öğrenilmek istenen bir alışveriş merkezidir. Trump AVM açılış saati sabah 10.00 olarak belirlenmiştir. Trump AVM’nin hizmetlerinden faydalanmak isteyen müşteriler 10.00 itibari ile alışveriş merkezini ziyarete başlayabilir.

Trump AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri genel olarak benzer saatlerde kapanırlar ve Trump AVM çalışma saatleri de İstanbul'da yer alan diğer alışveriş merkezleriyle benzerdir. Trump AVM de diğer alışveriş merkezleri gibi saat 22.00 itibari ile çalışmasına son verir. Trump AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilse de AVM içerisinde yer alan marka ve mağazaların kapanış saati Trump AVM kapanış saatinden farklı olabilir.

Trump AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri özellikle hafta sonları ekstra yoğun bir şekilde hizmet verirler. Trump AVM hafta içi hizmet verdiği gibi hafta sonları da açıktır. Trump AVM çalışma saatleri olan 10.00 - 22.00 aralığı hafta sonu da aynı şekildedir. Trump AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati de 10.00 - 22.00 olarak belirlenmiştir.

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