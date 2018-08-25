Trump'ın krizi kabine krizine dönüştü! Çok sert sözler

ABD'de Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in itirafçı olması ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un hakkında yürütülen davada suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmasıyla başlayan kriz Trump'ın kabinesine sıçradı.
Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı eleştirdi.
Jeff Sessions said he wouldn’t allow politics to influence him only because he doesn’t understand what is happening underneath his command position. Highly conflicted Bob Mueller and his gang of 17 Angry Dems are having a field day as real corruption goes untouched. No Collusion!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 Ağustos 2018
ABD Başkanı yaptığı açıklamada, "Jeff Sessions siyasetin kendisini etkilemesine izin vermeyeceğini söylüyor çünkü emri altındaki pozisyonda neler olduğunu anlamıyor" ifadelerini kullandı.
Trump geçtiğimiz günlerde Cohen, Manafort ve Rusya soruşturması çerçevesinde yaşanan tartışmalarla ilgili olarak Sessions'ı eleştirmiş ve "Ona bu işi (bakanlığı) vermemin tek sebebi neydi biliyor musunuz? Çünkü sadakat hissettim, ilk destekçilerimden biriydi. Adalet Bakanlığı’nı hiçbir zaman idare edemedi" ifadelerini kullanmıştı.
Sessions ise Trump'a yanıt olarak, "Adalet Bakanı olduğum sürece, Adalet Bakanlığı’nın faaliyetleri siyasi hesaplardan uygunsuz bir şekilde etkilenmeyecektir." şeklinde konuşmuştu.
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