Trump'ın krizi kabine krizine dönüştü! Çok sert sözler

ABD'de Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in itirafçı olması ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un hakkında yürütülen davada suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmasıyla başlayan kriz Trump'ın kabinesine sıçradı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı eleştirdi.

Jeff Sessions said he wouldn’t allow politics to influence him only because he doesn’t understand what is happening underneath his command position. Highly conflicted Bob Mueller and his gang of 17 Angry Dems are having a field day as real corruption goes untouched. No Collusion!