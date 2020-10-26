Trump'ın yardımcısı Meadows: Koronavirüsü kontrol etmeyeceğiz

Biden açıklamasında ayrıca, Meadows'un ifadelerinin ülkede koronavirüs vakalarında yeni bir yükselişe geçmesinin ardından geldiğine de dikkat çekti.

Sunucunun "Salgını neden kontrol etmeyeceğiz?" şeklindeki sorusuna ise Meadows, "Çünkü tıpkı grip gibi bulaşıcı bir virüs" yanıtını verdi.

Meadows, CNN International'da katıldığı yayında, Trump yönetiminin salgını kontrol altına almayacağını belirterek "Salgını kontrol etmeyeceğiz. Aşıları, tedavileri ve diğer (tehlikeyi) azaltma alanlarını kontrol edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Demokrat Başkan Yardımcısı adayı Kamala Harris ise, "Yenilgiyi kabul ediyorlar. Ben ve Joe Biden başından beri bunu söylüyoruz" diye konuştu. Harris, Meadows'un koronavirüsü griple bir tutmasına ilişkin "Bu, ABD tarihindeki herhangi bir başkanlık yönetiminin en büyük başarısızlığıdır" dedi.

BEYAZ SARAY'DA VAKALAR

Öte yandan, Beyaz Saray yetkilileri arasında da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ailesinden sonra Başkan Yardımcısı Mike Pence’in ekibinden en az 5 kişide koronavirüs çıktığı öğrenildi.

Pence’in çevresindeki pozitif vakalar arasında Özel Kalem Müdürü Marc Short, yetkili siyasi danışmanlardan Marty Obst, kişisel yardımcısı Zack Bauer, koruması olarak bilinen bir kişi ve ekipten iki kişi daha bulunuyor.

Pence’in kısa süre önce Özel Kalem Müdürü Short ile görüştüğü belirtiliyor ancak Pence’in sözcüsü Devin O’Mallley, Pence ve eşinin cumartesi ve pazar yapılan test sonuçlarının negatif olduğunu söyledi.

Mike Pence çevresindeki vaka kümesine rağmen pazar günü seçin öncesi seyahatlerine devam ederek Kinston’daki bir akşam mitingi için Kuzey Carolina’ya gitti.



