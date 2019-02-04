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Trump-Kim zirvesinin ikincisi için geri sayım başladı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.02.2019 00:26 | Son Güncelleme

ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin ikincisinin hazırlıkları için Güney Kore’nin başkenti Seul’e geldi.

Trump-Kim zirvesinin ikincisi için geri sayım başladı!

ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasında gerçekleştirilecek olan zirvenin ikincisinin hazırlıkları başladı. ABD Kuzey Kore Özel Temsilcisi Stephen Biegun, zirvenin planlamasını yapmak için Güney Körenin başkenti Seul şehrine geldi. Biegun ve Kuzey Kore Temsilcisi Kim Hyok Chol, Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da bir araya gelerek, Şubat ayının sonunda yapılacak olan zirvenin tüm detaylarını belirleyecek.

"KUZEY KORE NÜKLEER SİLAH YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

ABD’li yetkilileri, Kuzey Kore’ye yönelik yaptırımların devam edeceğini söyleyerek, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan vazgeçtiğini gösteren daha somut adımlar bekliyor. Geçtiğimiz günlerde ABD istihbaratı Kongre'ye, geçen Haziran ayında yapılan Singapur zirvesinden bu yana alınan uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin silah fabrikalarında nükleer madde üretmeye devam edildiğinin raporunu sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile yapılan Singapur zirvesinin ikincisinin Şubat ayının sonlarında olabileceğini ve zirvenin yeri ve tarihi konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore Stephen Biegun

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