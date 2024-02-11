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Trump savaş çığırtkanlığına soyundu! "Rusya'yı teşvik ederim" sözleri dünyada gündem oldu

11.02.2024 16:00 | Son Güncelleme:
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ABD'nin 2017-2021 yılları arasında 45. başkanı olarak görev yapan Donald Trump, az ödeme yapan NATO ülkerine karşı Rusya'yı teşvik edeceğini ve yardım etmeyeceğini söyledi. Dünya gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Beyaz Saray'dan ilk açıklama geldi.

Trump savaş çığırtkanlığına soyundu! "Rusya'yı teşvik ederim" sözleri dünyada gündem oldu

Çarpıcı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ve yaklaşan seçimler öncesi en güçlü aday konumunda bulunan Donald Trump, Güney Carolina eyaletindeki bir seçim konuşmasında skandal olarak ifade edilebilecek bir söyleme imza attı.

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"RUSYA'YI TEŞVİK EDERİM"

Az ödeme yapan NATO ülkelerine Rusya’nın saldırısına uğrarlarsa yardım etmeyeceğini, aksine saldırması için Rusya’yı teşvik edeceğini söyledi.

Güney Carolina eyaletinde seçim konuşması yapan Trump, ittifakın bir parçası olarak az ödeme yapan NATO üyesi ülkelere seslendi. Trump, NATO ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir toplantıda büyük bir ülkenin liderinin yanına geldiğini ve Rusya’nın saldırısına uğrarlarsa, ödeme yapmadıkları halde ABD’nin onları koruyup korumayacağını sorduğunu açıkladı.

NATO yükümlülüklerini yerine getirmeyen lidere cevabını kendisini dinleyen kalabalığa aktaran Trump, “Bana, eğer ödeme yapmazsak ve Rusya bize saldırırsa bizi korur musunuz? diye sordu. Ben de ona, ödemedin mi? Suçlusun. Hayır seni korumam, hatta onları ne isterlerse yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın dedim” ifadelerini kullandı.

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BEYAZ SARAY: DEHŞET VERİCİ VE AKIL DIŞI"

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın ABD’nin en yakın müttefiklerinin cani rejimler tarafından işgal edilmesini teşvik ettiği ifade edilirken, yorumlar için “dehşet verici ve akıl dışı” denildi. Açıklamada, Trump’ın ulusal güvenliği, küresel istikrarı ve ekonomiyi tehlikeye attığı vurgulandı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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NATO Rusya Donald Trump abd
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