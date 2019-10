Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Trump, Twitter hesabından Türkiye ve Amerika arasında yapılan mutabakatla ilgili olarak, 'Dünkü(perşembe) ateşkesi elde ederek Suriye'de ve Türkiye'de ne kadar çok hayatı kurtardığımızı bir düşünün. Binlerce ve binlerce, belki çok daha fazla' yorumunda bulundu.

Think of how many lives we saved in Syria and Turkey by getting a ceasefire yesterday. Thousands and thousands, and maybe many more!