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Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 02:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından perşembe günü Türkiye ve Amerika arasında yapılan mutabakata ilişkin bir açıklama daha yaptı. Trump, 'Dünkü(perşembe) ateşkesi elde ederek Suriye'de ve Türkiye'de ne kadar çok hayatı kurtardığımızı bir düşünün' dedi.

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Trump, Twitter hesabından Türkiye ve Amerika arasında yapılan mutabakatla ilgili olarak, 'Dünkü(perşembe) ateşkesi elde ederek Suriye'de ve Türkiye'de ne kadar çok hayatı kurtardığımızı bir düşünün. Binlerce ve binlerce, belki çok daha fazla' yorumunda bulundu.

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Trump Türkiye ABD

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