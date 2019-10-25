HABER

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2019 15:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump "Türkiye'ye geniş kapsamlı yaptırımlar uygulayacağımızı tekrarlamaya ihtiyaç yok" dedi.

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetinde şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, Kürtler Güvenli Bölge olarak bilinen bölgeleri terk ederken, onlara saldırmamaları gerektiğini tamamen anladı. İhlaller için Türkiye'ye bir kez daha geniş kapsamlı yaptırımlar uygulayacağımızı tekrarlamaya ihtiyaç yok. Yolunda gidiyor. Kürtler Türkiye ile birlikte IŞİD'i tutarken, ABD 2016 Kasım ayından bu yana trilyonlarca dolar kazandı" dedi.

Petrollerin güvenlik altına alındığını belirten Trump ABD askerlerinin ülkelerine döndüğünü söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR...

PARTNER İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince... İhanetin sonu feci bitti! Hamile olduğunu öğrenince...
Bu anlar gündem oldu: Ha düştü ha düşecek!Bu anlar gündem oldu: Ha düştü ha düşecek!
Rusya'dan yeni açıklamaRusya'dan yeni açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama: Teşekkürler Erdoğan

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes için anlaştı

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Trump'ın Erdoğan'a mektubu olay olmuştu! Tepki yağıyor

Okuyucu Yorumları 16 yorum
bokunu çıkardılar,ne lan bu mahalle mi yönetiyonuz
Adam yemiyor içmiyor işi gücü bize tweet atmak
Ulan be adam sus artık sus sus sende kaybedeceksin seçimi gözden düştün şeyinide Yırtsanız Abbas yolcu
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu anlar gündem oldu: Ha düştü ha düşecek!

Bu anlar gündem oldu: Ha düştü ha düşecek!

Rusya'dan yeni açıklama

Rusya'dan yeni açıklama

Avrupa Komisyonu'ndan Brexit kararı!

Avrupa Komisyonu'ndan Brexit kararı!

Venezuela sokakları yine karıştı!

Venezuela sokakları yine karıştı!

Erdoğan'dan o dergiye suç duyurusu!

Erdoğan'dan o dergiye suç duyurusu!

Lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı

Lokum kutusunu fırlatan AP milletvekili cezalandırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.