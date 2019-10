Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetinde şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye, Kürtler Güvenli Bölge olarak bilinen bölgeleri terk ederken, onlara saldırmamaları gerektiğini tamamen anladı. İhlaller için Türkiye'ye bir kez daha geniş kapsamlı yaptırımlar uygulayacağımızı tekrarlamaya ihtiyaç yok. Yolunda gidiyor. Kürtler Türkiye ile birlikte IŞİD'i tutarken, ABD 2016 Kasım ayından bu yana trilyonlarca dolar kazandı" dedi.

Petrollerin güvenlik altına alındığını belirten Trump ABD askerlerinin ülkelerine döndüğünü söyledi.

Turkey fully understands not to fire on the Kurds as they leave what will be known as the Safe Zone for other fairly nearby areas. I don’t have to repeat that large scale Sanctions will be imposed for violations. Going well! ISIS secured by Kurds with Turkey ready as backup.....