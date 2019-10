Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? İşte yanıtı

Bu yaptırımların hayata geçirilebilmesi için hem Temsilciler Meclisi'nin hem de Senato'nun kabul etmesi, Kongre'den geçtikten sonra da Trump'ın onaylaması gerekiyor.

Türkiye'ye yaptırımla ilgili ilk girişim Senato'da yapıldı. Cumhuriyetçi Lindsey Graham ve Demokrat Chris Van Hollen birlikte bir tasarı hazırladı.

Hazırlanan tasarının altında her iki partinin Senatörlerinin imzasının olması, bu tasarının hem Demokrat hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklendiğini gösteriyor.

I am pleased to have reached a bipartisan agreement with Senator @ChrisVanHollen on severe sanctions against Turkey for their invasion of Syria.



While the Administration refuses to act against Turkey, I expect strong bipartisan support. pic.twitter.com/Ph5fIVt7k3