Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi? İşte yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonuna yeşil ışık yaktığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere maruz kaldı.

Trump'ın bu kararı başta Savunma Bakanlığı olmak üzere güvenlik bürokrasisine danışmadan aldığı öne sürülürken, en yüksek sesle eleştirenler arasında kendi partisi Cumhuriyetçilerin önde gelen isimleri de var.

Operasyonun başlamasıyla birlikte Kongre üyeleri de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için harekete geçti. Hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da Türkiye'ye bir dizi ekonomik ve askeri yaptırım getirilmesini öngören yasal düzenlemeler için süreç başlatıldı.

Bu girişimlerin Kongre'de başarılı olması halinde Trump'ın tavrının ne olacağı ise bilinmiyor.

Bununla birlikte Trump veto etse bile, belli koşullar altında Kongre'nin yeterli çoğunluğa ulaşıp vetoyu aşması ve bu yaptırımları yürürlüğe koyması da mümkün. Bu durumda, Kongre, Trump döneminde ilk kez vetoyu geçersiz kılmış olacak.

KONGRE'DE YAPTIRIM KONUSUNDA HANGİ HAZIRLIKLAR VAR?

Kongre'nin iki kanadında da Türkiye'ye yaptırım uygulanması için girişim başlatıldı.