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Trump'ın YPG/PKK'ya aradığı desteği bulamadığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 01:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden Suriye'ye asker gönderme talebinde bulunduğu, bunların yarısının olumlu cevap vermediği öne sürüldü - Bazı ülkelerin de çok küçük ölçekli destek sözü verdiği belirtildi - Çoğu Avrupa ülkesi içerideki siyasi baskıdan dolayı sadece DEAŞ ile mücadelede yer almak istiyor, ancak DEAŞ sonrası süreçte Suriye'de bulunmak istemiyor

WASHINGTON (AA) - ABD yönetiminin Suriye'den askerlerini çekerken, SDG ismini kullanan YPG/PKK'nın Suriye'de kontrol ettiği alanlar için Avrupa ve Arap ülkelerinden aradığı desteği bulamadığı iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bugüne kadar 21 ülkeden Suriye'ye asker gönderme talebinde bulunduğu, bunların yarısının olumlu cevap vermediği öne sürüldü.

Haberde, isimleri açıklanmayan yetkililerin, geri kalan ülkelerin de çok küçük ölçekli destek sözü verdiğini kaydettiği belirtildi.

Trump yönetiminin şu ana kadar Avrupalı müttefiklerle iki tur resmi görüşme yaptığı kaydedilirken, ABD'li yetkililerin ocak ayında İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Avustralya, Norveç ve Belçika başkentlerinde ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdiği ifade edildi.

ABD'nin 14 Avrupa ülkesi ile daha geçen haftalarda görüştüğü ve bu ülkelerden de lojistik destek, askeri eğitim ve istikrarı sağlama amaçlı finansal yardım talebinde bulunduğu kaydedildi.

Çoğu Avrupa ülkesinin içerideki siyasi baskıdan dolayı sadece DEAŞ ile mücadelede yer almak istediği, ancak DEAŞ sonrası süreçte Suriye'de bulunmak istemediğine dikkati çekilirken, bazı ülkelerin ABD'nin Suriye'deki stratejisinin detaylarını açıklamasını beklediği, diğer bazı ülkelerin ise askeri operasyonlardan ziyade sadece insani yardım konularında destek verebileceğini ifade ettiği iddia edildi.

Diğer taraftan ABD'nin Arap ülkelerinden de parasal ve askeri olmayan yardımlar yapma talebinde bulunduğu savunuldu.

Trump yönetiminin müttefik ve ortaklarından YPG/PKK'nın kontrol ettiği alanlarla ilgili aradığı desteği bulamamasının, ABD askerlerinin ülkeden çekilmesini de karmaşıklaştırdığına vurgu yapıldı.

- "Türkiye ile görüşmelerde ilerleme var"

ABD'nin Avrupa'dan aradığı desteği bulamaması, dikkatleri Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge kurulması konusunda Türkiye ile yaptığı görüşmelere çevirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ABDli bir savunma yetkilisi, "Suriye'de güvenli bölge konusunda Türkiye ile devam eden görüşmelerde, iki ülke arasındaki diğer konulara nispeten ilerleme var." ifadesini kullandı.

Trump, aralık ayında Suriye'den tüm Amerikan askerlerini çekeceğini açıklamıştı.

Resmi rakamlara göre, ABD'nin Suriye'de 2 bin askeri bulunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha sonra bu askerlerin küçük bir kısmının ülkede kalacağını ve ağırlıklı olarak NATO ortaklarından oluşan bir gözlem gücünün kurulacağını duyurmuştu.

Trump da sosyal medya hesabından, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bir bölgenin kurulacağını açıklamıştı.

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