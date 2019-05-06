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TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 13:42 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken FETÖ ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor - Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1496 personel ihraç edildi - OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar 150 emekli askerin rütbeleri geri alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1496 personel ihraç edildi, 150 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 879, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 242 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 375 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen personel sayısı 1496 oldu.

Öte yandan söz konusu süre içinde 150 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ ihraç Milli Savunma Bakanlığı Mücadele personel TSK

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