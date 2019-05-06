TSK'dan FETÖ ile yoğun mücadele

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1496 personel ihraç edildi, 150 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine giren Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.