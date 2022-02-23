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TTB duyurdu! Hekimler martta iş bırakacak

23.02.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin 14-15 Mart’ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, sürekli dile getirdikleri acil taleplerinin yerine getirilmesi konusunda adım atılması yönünde çağrıda bulundu.

TTB duyurdu! Hekimler martta iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB), acil taleplerinin yerine getirilmesi konusunda adım atılmazsa 14-15 Mart'ta hekimlerin ülke genelinde iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

"ACİL TALEPLERİMİZ İÇİN ADIM ATILMALI"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), daha önce başlattığı “Emek Bizim Söz Bizim” eylem programının devamını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi Üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Dr. Ali Karakoç ve ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşe Uğurlu katıldı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Emeğimiz, haklarımız için, sürekli dile getirdiğimiz acil taleplerimiz için adım atılmazsa 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri uzmanı, asistanı, akademisyeni, pratisyeni, aile hekimi, tıp öğrencisi, stajyeri, intörnü, genci, yaşlısı, çalışanı, emeklisi bütün hekimler bütün Türkiye’de, bütün sağlık kurumlarında g(ö)revde olacağız.” diye konuştu.

Fincancı, “Pandemide her gün 300’e yakın insanımızın ölmesine, 100 bine yakınının hastalanmasına göz yumanlara, sağlıksızlık vadeden sağlık politikalarına karşı alternatifsiz olmadığımızı; yeni bir sağlık sisteminin mümkün olduğunu anlatacağız.” dedi.

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç ise “Taleplerimizi görmezden, duymazdan gelenlere buradan yeniden sesleniyorum: Bu mücadele haklarımızı alana dek devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

TTB'nin açıkladığı eylem takvimi şöyle:

“24 Şubat-20 Mart 2022: TTB Merkez Konseyi il gezilerinde olacak.

26 Şubat 2022: TTB Genel Yönetim Kurulu toplanacak.

1 Mart 2022: ‘TTB ve Tabip Odaları Hekimlerin Taleplerini Açıklıyor’ başlığıyla basın toplantısı düzenlenecek.

11 Mart 2022: Pandeminin ikinci yıldönümünde ölen yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. ‘Pandeminin Sorumluları’ kitlesel basın açıklamaları gerçekleştireceğiz. Merkez Konseyi olarak Sağlık Bakanlığı önünde olacağız.

11 Mart 2022: Aynı gün akşam, uluslararası katılımlı bir çevrimiçi toplantıda ‘Pandemide Yaşananlar Önlenebilirdi’ başlığıyla önlenemeyenleri ve önlenmesi için yapılması gerekenleri konuşacağız.

13 Mart 2022: İstanbul’da Beyaz Buluşma ve Yürüyüş gerçekleştireceğiz.

14-15 Mart 2022: Büyük ‘g(ö)rev’deyiz.

15 Mart 2022: Siyasi parti gruplarını ziyaret edeceğiz.

16 Mart 2022: Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu’nda ‘Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl’ birlikte tartışacağız.

19-20 Mart 2022: İllerde Büyük Beyaz Buluşmalar gerçekleştireceğiz.”

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