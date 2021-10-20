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  4. Tüketimi iki katına çıktı ama dikkat! Bu hastalıkları olanlar turşu yemesin

Tüketimi iki katına çıktı ama dikkat! Bu hastalıkları olanlar turşu yemesin

20.10.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarının gelmesi ile beraber gribal enfeksiyona karşı koruyucu olduğu bilinen turşunun tüketimi iki katına kadar çıktı. Covid-19 ve soğuk algınlığına karşı turşu tüketimi arttırılabileceğini söyleyen uzmanlar; hipertansiyon, böbrek, mide ve kronik kalp hastalarının turşu tüketiminde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tüketimi iki katına çıktı ama dikkat! Bu hastalıkları olanlar turşu yemesin

Kış aylarının gelmesi ile beraber Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden turşunun tüketimi iki katına kadar çıktı. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve gribal enfeksiyona karşı koruyucu özelliği olan turşu raflarda yerini aldı. Özellikle salatalık, lahana, biber ve pancara karşı talep artarken turşu suyu da oldukça tüketiliyor. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla turşunun tüketimi arttırılabileceğini söyleyen uzmanlar; böbrek, mide, hipertansiyon ve kronik kalp hastalarının, turşu tüketiminde dikkatli olması gerektiğini söyledi. Ayrıca uzmanlar, turşu tüketimi ile birlikte vücutta tuz oranının artması nedeniyle su tüketiminin arttırılması gerektiğini dile getirdi.

''TURŞU İLAÇTIR GÜNDE İKİ KEZ YİYORUM''

Turşuyu sürekli aldığını söyleyen İzzet Tavukçuoğlu, “Turşuyu çok seviyorum ve günde iki kez yiyorum turşu ilaçtır. Sofradan eksik etmem ancak tuzlu yapıldığından tansiyondan dolayı yazın yiyemiyorum. Kalbe iyi geliyor, şekere iyi geliyor ve dinç tutuyor” dedi.

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''ÖZELLİKLE VİRÜS ZAMANINDA TURŞUNUN TÜKETİMİ ÖNEMLİ''

Ayşe Alparslan, “Biz yaz kış turşuyu tercih ediyoruz. Özellikle virüs zamanında turşunun tüketimi önemli, bana göre turşu ilaç. Çarşıya indiğimiz zaman almadan eve gitmiyoruz. Herkese tavsiye ediyorum, konuşmak için konuşmuyoruz bence şu Covid-19’un en sıkıntılı zamanlarında bile turşunun çok önemli olduğunu bir kez daha anladım” diye konuştu.

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''GENELLİKLE SALATALIK, LAHANA VE BİBERE TALEP VAR''

Mesleğin babasından kendisine kaldığını söyleyen Dursun Zengin “Öncelikle şunu belirtmek istiyorum turşu sirkeden olur. Biz turşuyu 12 ay boyunca satıyoruz ancak kışın çok daha fazla talep oluyor. Turşu, Covid-19’a da iyi gelir. Ben kendimi bildim bileli hiç gribe yakalandığımı bilmem. Mahallede birisi gribe yakalandıysa gelir benden acı bir turşu suyu içer iş biter. Genellikle salatalık, lahana ve bibere talep var bunları herkes yiyor. Pancar turşusunun da çok faydası var onu da iyi satıyoruz. Doktorlar bile turşuyu tavsiye ediyor, kendileri bizzat gelip alışveriş yapıyor” şeklinde konuştu.

''KIŞ AYLARINDA TURŞU TÜKETİMİNİ ARTTIRABİLİRİZ''

Turşunun yüksek antioksidant etkisi nedeniyle soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyucu olduğunu söyleyen Diyetisyen Ezgi Karakoç, “Turşu fermente bir besin olduğu için bağırsak sağlığını iyi yönde etkiler. Probiyotik içeriğinden dolayı bağırsaktaki yararlı bakteri sayısını arttırarak bağışıklık sistemini destekler. Özellikle kış aylarında daha fazla gribe, soğuk algınlığına yakalandığımız için ve günümüzde Covid-19 olduğu için turşu tüketimini arttırabiliriz” ifadelerini kullandı.

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BU HASTALIĞINIZ VARSA DİKKAT!

Kimler turşu tüketmekten kaçınmalıdır sorusuna cevap veren Karakoç, “Sodyum içeriğinden dolayı hipertansiyon hastaları, kronik kalp ve böbrek hastaları olanlar turşu tüketimine dikkat etmelidir. Aynı zamanda tuz içeriğinden dolayı dönem dönem kullanılan kortizonlu ilaçlarla birlikte de turşu tüketimini olabildiğince minimuma düşürmek gerekir. Sık sık mide şikayeti yaşayan kişilerde turşu tüketimi kısıtlanmalıdır. Kronik hastalığı olmayan bireylerde yemeklerle beraber haftada 2-3 gün tüketilebilir ancak dikkat edilmesi gereken konu tuz tüketimi arttığı için daha fazla su tüketilmelidir” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hipertansiyon
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