Tüm aile fertlerine uygun, pijamadan ayakkabıya indirimli ürün önerileri

Çekirdek bir aile olsanız dahi yalnızca giyim masraflarınız bile bütçenizi bir hayli sarsıyor olabilir. Black Friday kampanyaları sayesinde ihtiyaçlarınızı kaliteli ve şık ürünler ile giderebilirsiniz. Amazon’un sadece 25 Kasım’da geçerli indirimi sayesinde ailenizdeki herkes için uygun bir ürün bulabilir, minimum harcamayla maksimum verim sağlamanın tadını çıkarabilirsiniz.

1. Çocuğunuzun narin ayakları için kaliteli bir ayakkabı!

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Çocuklarınızın sağlığı ve konforu için elinizden geleni yaptığınızdan şüphe yok. Hiç yerinde duramayan çocuğunuzun o minik ayaklarına hak ettiği konforu yaşatmanız oldukça önemli. Ayakkabıdan kaynaklanabilecek bütün problemleri unutmanızı sağlayacak Camper Driftie Çocuk Spor Ayakkabısı, çocuklar için özel olarak tasarlanan yapısıyla yavrunuzun yüzünü güldürecek gibi gözüküyor. Çocukların ayaklarına hava aldıran ve kaliteli malzemelerden üretilen bu ayakkabıyı 25 Kasım'da gün boyunca sürecek indirimden faydalanarak satın alabilir, yüklü bir masraftan kendinizi kurtarabilirsiniz.

Camper Driftie Çocuk Spor Ayakkabısı’nın aradığınız ürün olduğunu düşünüyorsanız detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

2. Ev konforunun eksik parçasını arayan erkeklere!

Yıllardır istediğiniz rahatlıkta bir pijama altı bulamadıysanız Defacto Regular Fit Basic Şort Pijama Altı aradığınız parça olabilir. Lastikli bel kesimi ve ayarlanabilir ipleri sayesinde vücudunuza mükemmel bir şekilde uyum sağlayan şortun yumuşacık pamuklu dokusunun keyfini sürebilirsiniz. Sadece evde değil, dışarı çıkarken bile üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Defacto’nun standart kesim gri renkli bu ürününü 25 Kasım’daki tek günlük indirim kampanyasıyla satın alarak bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.

Uyku konforunuzu artırmak istiyorsanız Defacto Regular Fit Basic Şort Pijama Altı’nı incelemek ve güvenle satın almak için tıklayın!

3. Kış aylarına rengarenk bir dokunuş yapın!

Kış geliyor diye karalar bağlamak zorunda değilsiniz. Defacto’nun kış sezonu için ürettiği oldukça şık ve kullanışlı modellerden biri olan Balıkçı Yaka Basic Triko Tunik’in canlı rengi ile girdiğiniz her ortamı hareketlendirebilirsiniz. Tecrübeli bir tasarım ekibinin ellerinden çıkan bu triko tuniği, rahat kullanımı ve şık tasarımı sayesinde her kombininizde kullanabilirsiniz. Tuniğin kaliteli ve yumuşak dokusu, teninizi sıcacık dokunuşlarla sarar. Balıkçı yaka modeliyle boynunuzu da soğuktan koruyan bu ürünü indirimli fiyatıyla edinebilir, dışarıda geçirdiğiniz vaktin kalitesini artırabilirsiniz.

Defacto Balıkçı Yaka Basic Triko Tunik’i daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

4. 90’lara dönüş başlasın!

Spor ayakkabı satın alırken kullanım amacınıza göre bir seçim yapmalısınız. Eğer koşu ayakkabısına ihtiyacınız varsa 90’lı yılların kalın tabanlı ayakkabı modasını günümüze taşıyan, klasik ve havalı tasarımıyla retro tarzınızı yansıtmanızı sağlayacak Puma 90’s Runner Nu Wave Ayakkabı tam size göre olabilir. Bu konforlu ürünün kısa boy bilek yapısı ve bağcıklı tasarımıyla sokak stilinizi tamamlayabilirsiniz. Puma’nın tasarım şıklığını üzerinde taşıyan ve unisex kullanıma uygun olan Puma 90s Runner Nu Wave Ayakkabı’yı Amazon'un Black Friday kampanyaları kapsamında gün boyu sürecek 25 Kasım indirimiyle satın alabilir, retro tarzınızla herkesi büyüleyebilirsiniz.

Bu ürün ilginizi çektiyse detaylıca incelemek ve satın almak için tıklayın!

5. Bebeğinizi yumuşacık dokunuşlarla saracak bir set!

Defacto; yalnızca yetişkin ürünlerinde değil, çocuk ve bebek giyimde ürettiği parçalarla da farkını gözler önüne seriyor. Hayata gözlerini yeni açan minik bebeğinizin narin cildine temas edecek kıyafetlerin kalitesi elbette çok önemli. Bu sebeple bebeğiniz için Defacto Yenidoğan 5’li Set’i edinebilir, onu sıcak yuvanızla tanışmaya götürürken yavrunuza yüksek konfor sağlayabilirsiniz. Çapraz kapama detaylı çıtçıtlı uzun kollu üst, esnek kumaştan üretilen patikli alt, mama önlüğü, şapka ve eldiven takımı olmak üzere 5 parçadan oluşan bu set, hastaneden çıkarken ihtiyaç duyacağınız her şeyi bebeğinize sunuyor.

Defacto Yenidoğan 5’li Set’i daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

6. Under Armour’un dayanıklılığından şüphe yok!

Under Armour denince sizin de aklınıza ilk olarak kalitesi geliyor, değil mi? En iyi seçeneği arıyor, kendinizi ayaklarınızda hiçbir şey yokmuş gibi hafif hissetmek istiyorsanız Under Armour UA Charged Aurora Kadın Antrenman Ayakkabısı’na kendinizi teslim edebilirsiniz. Ayaklarınıza mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak bu ürün, üst kısmındaki file dokusu sayesinde teninize nefes aldırarak serin ve kuru kalmanızı sağlıyor. Çok yönlü tutuş sağlayan, tamamen kauçuk kullanılarak üretilen dış tabanı ile size maksimum dayanıklılığı garanti eden Under Armour UA Charged Aurora Kadın Antrenman Ayakkabısı’nı 25 Kasım günü indirimli fiyatıyla satın alabilir, yürüyüşlerinizin keyfini artırabilirsiniz.

“Tam da aradığım ayakkabı!” diyenlerdenseniz ürünü detaylı olarak incelemek ve satın almak için tıklayın!

7. Sizi sıcacık tutacak bir mont!

Soğuk kış aylarını en konforlu şekilde geçirmek için kıyafetlerinizi çok dikkatli seçmelisiniz. Yalnızca kullanışlı yapısıyla değil, şık tasarımıyla da sizi mutlu edecek bir mont arıyorsanız Defacto sizin için doğru marka. Defacto Erkek Şişme Mont; sportif tasarımı, dilediğiniz zaman çıkarabileceğiniz ayarlanabilir kapüşonu ve üstünüze tam olarak oturmasını sağlayacak slim fit kesimiyle bir montun size sunabileceği her şeyi tek bir üründe topluyor. İki yanında bulunan cepleri sayesinde ellerinizi soğuktan koruyor. Bileklerindeki kaf detayları sayesinde soğuk havanın teninize nüfuz etme ihtimalini minimuma indiren Defacto Erkek Şişme Mont, bej rengiyle de kış aylarına uyum sağlıyor.

Bu ürünü daha detaylı incelemek ve satın almak için tıklayın!

8. Yerinde duramayan çocuklar için: Slazenger KAJA Çocuk Spor Ayakkabısı

Büyük hayalleri olan küçüklere özel ürünler tasarlama gayesiyle yola çıkan Slazenger, çok yönlü çocuk koşu ayakkabıları ile size gönül rahatlığıyla alabileceğiniz seçenekler sunuyor. Ortopedik yapısı ile çocuğunuzun ayaklarına destek ve denge sağlayacak Slazenger KAJA Çocuk Spor Ayakkabısı, aşınmaya karşı dayanıklı tabanları ile uzun yıllar konforlu bir kullanım sunuyor. Yastıklama özelliği sayesinde esnekliği ve sıçramayı maksimuma çıkaran bu ürün, hareketli bir çocuğunuz varsa mükemmel bir seçenek gibi gözüküyor. Haki rengiyle şıklık, cırt cırtlı tasarımıyla kolay bir kullanım sunan bu ürüne çocuğunuz bayılacak!

Çocukların ayak gelişimi için ürünlerini büyük bir hassasiyetle tasarlayan Slazenger’ın bu modelini güvenle satın almak için tıklayın!

9. Bir ayakkabıda aradığınız ne varsa hepsi bu üründe!



Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Sneaker deyince akla gelen ilk özelliklerden biri olan işlevsellik, Slazenger TELE Erkek Spor Ayakkabısı ile anlam buluyor. Bu ürünün hafif yapısı ve yumuşak yastıklaması sayesinde koşu aktiviteleri veya günlük kullanım fark etmeksizin maksimum konforu hissedebilirsiniz. Farklı malzemelerden oluşan tasarımıyla özgün tarzınızı yansıtabilirsiniz. Bu ayakkabı, orta kısmında kullanılan file kumaşı sayesinde ayaklarınıza nefes aldırır. Her adımınızda yüksek performansını hissedebileceğiniz Slazenger TELE Erkek Spor Ayakkabısı, size maksimum konfor vadeder. Ayrıca, lacivert ve kırmızının uyumunun kullanıldığı tasarımı sayesinde ayaklarınızı bastığınız her yerde fark edilmenizi sağlayacağı çok açık!

Bu ürünü detaylıca incelemek ve güvenle satın almak istiyorsanız tıklayın!