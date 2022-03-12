Tüm dünya tedirgin! Nükleer felaket kapıda... Yeni bir Çernobil olur mu?

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, nükleer felaket olasılığı ise tüm dünyayı endişeye sürüklüyor. Ukrayna'da pek çok tesis bulunduğu bilinirken, çatışmaların zaman zaman o bölgelere sıçraması tedirgin ediyor. Savaş 17'inci gününde devam ederken, 'nükleer felaket' konusunda ise ortaya yeni iddialar atıldı. Rusya, ABD'nin Ukrayna'da çok sayıda nükleer tesisi olduğunu iddia ederken, Ukrayna ise Rusya'nın nükleer tesisleri vuracağını öne sürdü. İşte tüm dünyayı korkutan gelişmeler...

Rusya-Ukrayna savaşında nükleer tesis ve biyolojik laboratuvarların faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamalar ülkede "Çernobil benzeri bir felaket yeniden yaşanır mı?" tartışmasını başlattı.

RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Rusya, Amerikan’ın Ukrayna’da 30 farklı biyolojik laboratuvarı olduğunu açıkladı. Lviv, Harkov ve Poltava şehirlerinde vurulan merkezlerde "veba, şarbon, bruselloz, difteri, salmonelloz ve dizanteri patojenleri izine rastlandığını" ileri sürdü. ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland bu tesislerin varlığını doğruladı ancak sayı vermedi. Raporlara göre ise ABD’nin 30 ülkede 336 askeri biyoloji laboratuvarı bulunuyor. Bu tesislerin 26 tanesi Ukrayna’da ve tamamının yönetimi Pentagon’da. ABD yönetimi bahse konu laboratuvarların kimyasal silah amaçlı kullanımı iddiasını Rusya’nın dezenformasyonu olarak nitelendirdi.

"LOKAL KİMYASAL SALDIRI İHTİMALİ GÜÇLÜ"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Güney Ukrayna Üniversitesi Öğretim Üyesi Oleksandr Sereda, Ukrayna’da faaliyet yürüten ABD merkezli biyolojik laboratuvarların resmi izin dahilinde ve virüs merkezli araştırmalar yürüttüğünü belirtti. Bu çalışmaların birçok ülkede yapıldığına dikkat çeken Sereda “Hiçbir ülke kendi ülkesi ya da çevre için biyolojik tehdit içeren bir biyolojik faaliyete izin vermez. Moskova yönetimi muhtemel bir saldırı durumunda adres-sorumluluk karmaşası üretmeye çalışıyor. Çok büyük çaplı olmasa da lokal bir kimyasal saldırı ihtimali güçlü” diye konuştu.

Yedi gün önce Zaporijya-Energom çarşamba günü ise Harkov’da bir nükleer tesis binasının vurulduğunu belirten Sereda “Nükleer felaket kapıda” uyarısı yaptı.

"FELAKET" UYARISI

Nükleer İş Sendikası Başkanı Orkun Aytek de hAlen dördü aktif beş nükleer tesisin varlığını sürdürdüğü Ukrayna’da muhtemel kimyasal ya da biyolojik silah kullanımının küresel felakete yol açacağı uyarısında bulundu. Aytek, şu bilgileri paylaştı:

Gelinen noktada herhangi bir kimyasal kullanımı ya da nükleer felakette sorumlunun tespiti de çok zor olacak gibi. Rusya bu tehlikeyi gördüğü için ilk önce nükleer tesislere yöneldi. Koruma altına almak istedi. Ancak ABD evinden uzak ve etki alanı dışındaki bir nükleer olayı siyasi kazanım unsuru olarak görebilir. Rusya böyle bir durumda savaş suçlusu ilan edileceğini ve ödeyeceği bedelin hesabını herkesten önce yapmıştır. Şu an Ukrayna’daki nükleer tesisler bombardıman gibi tehditlere karşı dört ila yedi koruma katmanına sahip. Dış tehditlerden daha çok içeriden yapılabilecek sabotaj girişimlerine dikkat etmek gerekiyor.

Aytek’e göre bu senaryonun gerçek olması durumunda bölge halkları ağır bedeller ödese de muhtemel nükleer saldırı askeri olmaktan çok siyasi sonuçlar doğuracak.

Orkun Aytek, ayrıca devam eden bombardımanlar sebebiyle Çernobil faciası sonrası toprağın altında kalan radyasyon serpintisinin yeniden gün yüzüne çıkabileceğini, bu durumun da yeni bir felakete yol açabileceğine dikkat çekti.

