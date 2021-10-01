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Tüm dünyayı umutlandıran açıklama: Koronavirüs salgını mart ayında biter

01.10.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSÖ uzmanı Maria Neira, koronavirüs salgının ne zaman sona ereceğiyle ilgili umutlandıran açıklamalarda bulundu. Neira, aşılama çalışmalarının önemine dikkat çekerken salgının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı.

Tüm dünyayı umutlandıran açıklama: Koronavirüs salgını mart ayında biter

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü Maria Neira'dan koronavirüs salgınıyla ilgili tüm dünyayı umutlandıran açıklamalar geldi.

MART AYINI İŞARET ETTİ

Maria Neira, aşılama oranı az olan ülkelerde istenilen aşılama çalışmalarının yapılması halinde koronavirüs salgının mart ayında kontrol altına alınabileceğini söyledi.

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Bazı ülkelerde aşı bulma sıkıntısının yaşandığını belirten Neira "Bazı ülkelerde durum hâlâ endişe verici olduğundan, her şey aşılamanın hızlandırılmasına ve ilaçların bulunabilirliğine bağlı olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) WHO Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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