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'Tüm emeklilik parasını buraya yatırmıştı' Bir köy yasta! 12 bin çam fidanı diktiği ormanda hayatını kaybetti

25.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane’nin Köse ilçesinde küçük yaşlarda kurduğu orman hayali için 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan 78 yaşındaki Ömer Bulut, ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti. Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, “Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu” dedi.

'Tüm emeklilik parasını buraya yatırmıştı' Bir köy yasta! 12 bin çam fidanı diktiği ormanda hayatını kaybetti

Kahreden olay, ilçenin Kayadibi köyündeki ormanda sabah saatlerinde meydana geldi. Köyün Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında Ömer Bulut’un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut’un cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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YANGINA MÜDAHALE İÇİN GİTMİŞ

Yangında hayatını kaybeden Bulut’un Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Kayadibi köyüne döndüğü öğrenildi. Ağabeyi Abdurrahman Bulut ile küçük yaşlarda kurdukları orman hayalini gerçekleştirmek için Orman Müdürlüğü'nün belirlediği Gözeler mevkindeki 300 dönüm arazide, 500 bin lira harcayarak satın aldıkları 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan Bulut’un, yangına müdahale etmek için ormana girdiği belirtildi.

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‘KÖYÜMÜZ YASTA’

Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, “Ömer amcamızın hayali, bu alanı ormana çevirmek, gelecek nesillere bırakmaktı. Yaşanan üzücü olayda Ömer amcamızı kaybettik. Çok üzücü bir durum. Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu” diye konuştu. (DHA)

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Gümüşhane orman yangını

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