Tüm gözler Millet İttifakının toplantısındayken cumhurbaşkanı adayını açıkladılar: Hem 6'lı masaya hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip oldu! Cumhur İttifakı iddiaları...

14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimlere yaklaşıldıkça her geçen gün siyasette kritik gelişmeler yaşanıyor. Peş peşe yaşanan büyük depremlerin ardından liderler de gündemlerine deprem ve afetle mücadele konularını alarak alınacak önlemleri vurgulamaya başladı. Bu sırada Millet İttifakı liderlerinin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci devam ederken dün hem ittifak açısından önemli bir aşama kaydedildi hem de ittifakın bir rakibi belli oldu.
Adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak açıklayan Cumhur İttifakının genişleyip genişlemeyeceği merak edilen konulardan biriydi. Bu süreçte İttifaka katılması yönünde iddialar ortaya atılan partilerden bazıları HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi (YRP) olmuştu. Cumhur İttifakı kurmayları ve liderleri, ittifakın genişlemesi için katılacak partilerin ittifakın ilkelerini ve değerlerini benimsemesi koşulunu dile getiriyordu.
YRP lideri Fatih Erbakan, Cumhur İttifakına katılacakları iddialarıyla ilgili konuşurken "20 senenin günahına son dakika ortak olmak, bizim açımızdan uygun değil" diyerek kapıyı kapatmıştı. Erbakan, parti olarak 6'lı masaya da sıcak bakmadıklarını belirtmişti.
Dün neredeyse tüm gün Millet İttifakının aday isminin konuşulduğu toplantı dikkatle takip edilirken Yeniden Refah Partisinden önemli bir açıklama yapıldı. Partinin sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı adaylarının Fatih Erbakan olduğu duyuruldu.
Erbakan'ın fotoğrafına da yer verilen paylaşımda "Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan’dır!" ifadeleri kullanıldı.