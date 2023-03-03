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  4. Tüm gözler Millet İttifakının toplantısındayken cumhurbaşkanı adayını açıkladılar: Hem 6'lı masaya hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip oldu! Cumhur İttifakı iddiaları...

Tüm gözler Millet İttifakının toplantısındayken cumhurbaşkanı adayını açıkladılar: Hem 6'lı masaya hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip oldu! Cumhur İttifakı iddiaları...

03.03.2023 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakının bugüne kadarki en kritik toplantısı gerçekleşirken Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Siyasetin gündeminde en çok merak edilen konulardan biri olan 6'lı masanın adayı olurken dün bir partinin daha cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Millet İttifakının rakibi olarak seçimlerde yarışacak isim partinin resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Tüm gözler Millet İttifakının toplantısındayken cumhurbaşkanı adayını açıkladılar: Hem 6'lı masaya hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip oldu! Cumhur İttifakı iddiaları...

14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen seçimlere yaklaşıldıkça her geçen gün siyasette kritik gelişmeler yaşanıyor. Peş peşe yaşanan büyük depremlerin ardından liderler de gündemlerine deprem ve afetle mücadele konularını alarak alınacak önlemleri vurgulamaya başladı. Bu sırada Millet İttifakı liderlerinin cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci devam ederken dün hem ittifak açısından önemli bir aşama kaydedildi hem de ittifakın bir rakibi belli oldu.

CUMHUR İTTİFAKINA KATILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Adayını Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak açıklayan Cumhur İttifakının genişleyip genişlemeyeceği merak edilen konulardan biriydi. Bu süreçte İttifaka katılması yönünde iddialar ortaya atılan partilerden bazıları HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi (YRP) olmuştu. Cumhur İttifakı kurmayları ve liderleri, ittifakın genişlemesi için katılacak partilerin ittifakın ilkelerini ve değerlerini benimsemesi koşulunu dile getiriyordu.

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İKİ İTTİFAKA DA KAPIYI KAPATMIŞTI

YRP lideri Fatih Erbakan, Cumhur İttifakına katılacakları iddialarıyla ilgili konuşurken "20 senenin günahına son dakika ortak olmak, bizim açımızdan uygun değil" diyerek kapıyı kapatmıştı. Erbakan, parti olarak 6'lı masaya da sıcak bakmadıklarını belirtmişti.

Çok konuşulacak ittifak açıklaması Çok konuşulacak ittifak açıklaması

GÖZLER 6'LI MASANIN TOPLANTISINA ÇEVRİLMİŞKEN...

Dün neredeyse tüm gün Millet İttifakının aday isminin konuşulduğu toplantı dikkatle takip edilirken Yeniden Refah Partisinden önemli bir açıklama yapıldı. Partinin sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı adaylarının Fatih Erbakan olduğu duyuruldu.

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TEK CÜMLEYLE DUYURULDU

Erbakan'ın fotoğrafına da yer verilen paylaşımda "Cumhurbaşkanı adayımız Dr. Fatih Erbakan’dır!" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan

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