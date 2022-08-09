Tüm işini bilgisayardan halletmek isteyenlerin bir numaralı ihtiyacı en iyi iş bilgisayarları

İş bilgisayarları, yüksek güç gerektiren program ve uygulamaları son derece akıcı bir şekilde çalıştırdıkları için birçok iş insanı tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Performansın yanı sıra özellik bakımından da zengin olmaları, kullanıcıları sevindiriyor. İş bilgisayarlarının dizüstü ve masaüstü olmak üzere farklı versiyonları bulunuyor. Böylece kullanıcılar kendi tercih ve ihtiyaçlarına uygun iş bilgisayarlarını seçebiliyor. Hazırsanız bu modelleri incelemeye başlayalım!

1. Modern deneyim: MSI SUMMIT E13 FLIP EVO A11MT-232TR Dizüstü Bilgisayar

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En iyi iş bilgisayarı 2022 modelleri sıralandığında MSI SUMMIT E13 FLIP EVO A11MT-232TR Dizüstü Bilgisayar, ilk sıralarda yer alıyor. Modern, etkileyici tasarımıyla birçok kişinin dikkatini ve beğenisini üzerine toplayan model; ince ve hafif tasarımıyla kolay taşıma avantajı sunuyor. Metal tasarımı ve dayanıklı menteşeleriyle kullanıcılarına yüksek kalite sunarken dayanıklılığıyla da kullananları memnun ediyor. Ters çevrilebilir kapak tasarımı sayesinde tablet gibi de kullanılabilen model, fonksiyonel bir iş istasyonuna dönüşebiliyor. Kullanıcılara istedikleri her ortamda çalışma imkânı tanıyan bilgisayar, yüz ve parmak izi tarayıcıları sayesinde güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

2. Kusursuz güç: LENOVO Thinkstation P720 Masaüstü İş Bilgisayarı

En iyi iş bilgisayarı masaüstü modeli olan LENOVO Thinkstation P720 Masaüstü İş Bilgisayarı, düz siyah rengi ve sade tasarımıyla ofis ortamlarına tarz kazandırıyor. Gelişmiş depolama kapasitesi sayesinde birçok verinin rahatlıkla kayıt altında tutulmasını sağlayan model, çeşitli özelleştirmelere de imkân tanıyor. Böylece ihtiyaç duyulursa depolama kapasitesi kolaylıkla yükseltilebiliyor. Güçlü donanımı sayesinde yoğun güç isteyen uygulama, program ve yazılımları tam performans çalıştırarak kullanıcılarını memnun ediyor. Ürünün en önemli özelliği, malzeme kalitesi sayesinde güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunması.

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3. Profesyonel tasarım: Acer Aspire 5 A515-45 Dizüstü Bilgisayar

"En iyi laptop iş bilgisayarı hangisi?" sorusu sorulduğunda birçok kişi Acer Aspire 5 A515-45 Dizüstü Bilgisayar modelini tavsiye ediyor. Cihaz, kompakt ve özgün tasarımıyla tercihini her zaman sadelikten yana kullananların takdirini kazanıyor. Ekran kısmında ince çerçeveler kullanan ürün, full HD görüntü kalitesi ve Acer Color Intelligence teknolojisi sayesinde benzersiz bir görsel kalite sunuyor. AMD Ryzen 5000 serisi mobil işlemcisi ve 8 GB'lık RAM'i sayesinde birçok zorlu senaryonun altından başarıyla kalkan bilgisayar, aynı anda birçok programı yüksek performansta çalıştırarak kullanıcılarına verimli bir çalışma ortamı sunuyor.

4. Sık seyahat edenler için: Huawei Matebook D15 15.6 inç Full HD Dizüstü Bilgisayar

Zarif tasarımı ve muhteşem özellikleriyle dikkatleri üzerine toplayan Huawei Matebook D15 15.6 inç Full HD Dizüstü Bilgisayar, iş bilgisayarı laptop tavsiyeleri arasında kalitesiyle kendini belli etmeyi başarıyor. Cihaz, 15.6 inçlik boyutuna rağmen hafif ve ince tasarımı sayesinde ağırlık hissi yaratmadan rahatlıkla taşınabiliyor. Sürekli seyahat edenlere önemli bir avantaj sunan model, işlerin kesintiye uğramadan her yerde devam etmesini sağlıyor. Ürünün en önemli özelliği, güç düğmesinde yerleşik parmak izi okuyucusu bulundurması. Böylece yabancı kişilerin bilgisayardaki verilere erişmesine engel olunuyor. Ekran kısmında gözü rahatsız eden mavi ışığı azaltan bir teknoloji kullanması da cabası!

5. Muhteşem özellikler: Apple Macbook Pro 14 inç M1 Pro

İş konusunda performansını şansa bırakmak istemeyen ve her zaman en kaliteli donanımları kullanmayı tercih edenlere, Apple Macbook Pro 14 inç M1 Pro iş bilgisayarı önerisi yapılıyor. Ürün, tam dolu şarjla 21 saate kadar kullanım imkânı sunuyor. Bilgisayar; 8K video editlemesi, kod düzenlemesi ve render almak gibi yoğun işlerde bile maksimum verimlilik sunarak kullanıcılarının her işi kolayca yapmalarını sağlıyor. Liquid Retina XDR ekranıyla öne çıkan ürün, gölgede kalan bölgelerin bile gerçek renk kalitesiyle görülmesini sağlayarak eşsiz görsellik sunuyor. Cihaz, online konferanslar için gelişmiş kamerası ve ses donanımıyla da kullanıcılarının yüzlerini gülümsetiyor.

6. Hem iş hem oyun için: HP Pavilion 434n9ea Gaming Masaüstü Bilgisayar

Hem iş programlarını etkin bir şekilde kullanmak hem oyun oynamak için masaüstü bilgisayar satın almak isteyenler için HP Pavilion 434n9ea Gaming Masaüstü Bilgisayar öne çıkıyor. Model, sade tasarımıyla her ortamın dekorasyonuna uyum sağlıyor. En güçlü donanıma sahip iş bilgisayarı kasa modeli olan ürün, gelişmiş CPU ve GPU donanımlarıyla en zorlu senaryolarda bile kullanıcılarına tam destek sunuyor. Modelin en önemli özelliği, yüksek güç isteyen program ve oyunları çalıştırırken performansını koruyup sessiz bir şekilde çalışabilmesi. Böylece cihaz, gürültülü bilgisayarlardan hoşlanmayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

7. Kaliteli ses ve görsellik: Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar

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İş bilgisayarı laptop önerisi isteyenlerin karşısına en çok çıkan modellerden biri olan Lenovo IdeaPad 3 Dizüstü Bilgisayar, etkileyici özellikleri sayesinde kullanıcılarına aradıkları performansı başarıyla sunuyor. Şık tasarımıyla adından söz ettiren model, geniş ekranıyla kaliteli bir görsellik sunuyor. Ürün, ses konusunda üstün kalite sunarak film izlerken, müzik dinlerken veya görüntülü konuşmalar yaparken kristal netliğinde bir ses kalitesi vadediyor. Aynı şekilde kamera kısmında da kullanıcılarını mutlu eden ürün, online konferanslarda görüntünün net bir şekilde karşı tarafa aktarılmasını sağlıyor. Kamera kısmında bulunan kapak, ihtiyaç duyulmadığında tek dokunuşla kapatılabiliyor.

8. İşleriniz için maksimum verimlilik: MSI PRO DP21 11M-024TR Masaüstü İş Bilgisayarı

Ofis ortamı için kaliteli ve performanslı bir masaüstü bilgisayar satın almak isteyenlere, MSI PRO DP21 11M-024TR Masaüstü İş Bilgisayarı tavsiye ediliyor. Sade ve modern tasarımıyla hem ofis hem ev için uygun bir seçenek olan model, kaliteli donanımı sayesinde performansından ödün vermiyor ve her işin yüksek verimlilikte halledilmesini sağlıyor. Çoklu giriş çıkış yuvaları sunduğu için birçok farklı cihazın aynı iş bilgisayarına bağlanmasına imkân tanıyor. Ürünün en önemli özelliği, bağlantı kısmında Wi-Fi 6 teknolojisi kullanması. Bu sayede gecikme hızı azaltılarak kesintisiz ve performanslı bir ağ desteği yakalanıyor.

9. Çalışırken gözleriniz yorulmasın: Casper Nirvana F500.1115-4W00E-F Dizüstü Bilgisayar

İş için bilgisayar önerisi isteyenlere sıklıkla tavsiye edilen Casper Nirvana F500.1115-4W00E-F Dizüstü Bilgisayar, en iyi iş bilgisayarı modelleri arasında üst sıralarda bulunuyor. Full HD ekran kalitesini IPS teknolojisiyle birleştiren model, yansıma sorunlarının önüne geçerek gerçek bir renk kalitesi sunuyor ve gözleri yormuyor. Malzeme kalitesiyle dikkat çeken ürün, ince tasarımı sayesinde evrak çantalarında kolaylıkla taşınabiliyor. Bilgisayar, SSD teknolojisi sayesinde hızlı ve performanslı kullanım sunarak donma ve kasma sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ürünün en önemli özelliği, kullanmış olduğu smart battery teknolojisiyle şarj akımını dengelemesi. Böylece güvenli ve uzun ömürlü kullanım sunuyor.

10. Fiyat performans ürünü: Acer Chromebook Spin 513 Dizüstü Bilgisayar

En iyi iş bilgisayarı modelleri arasında bulunan Acer Chromebook Spin 513 Dizüstü Bilgisayar, son derece hafif ve kompakt tasarımıyla rahatlıkla taşınabiliyor. Böylece ürün, iş bilgisayarını hem evde hem işte kullanmak isteyenlerin radarına hızlı bir giriş yapıyor. Birçok kullanıcı dostu özelliği bünyesinde barındıran model, uygun fiyatıyla da önemli bir fiyat avantajı ortaya koyuyor. Model, tam dolu şarjla 14 saate kadar çalışarak kullanıcılarını sürekli yanlarında şarj adaptörü taşıma derdinden kurtarıyor. Ekran kısmında ince çerçeveleri bulunan bilgisayar, son derece zarif bir görünüm sunuyor. Ayrıca full HD IPS ekranı, odaklanmaya yardımcı oluyor.