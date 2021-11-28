Tüm İstanbulluları ilgilendiren uyarı! Vali sosyal medyadan duyurdu

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.
Kıymetli hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 28, 2021
Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre #İstanbul’da yarın (Pazartesi) kuvvetli #rüzgâr bekleniyor.
⚠️Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım❗️ pic.twitter.com/bb8A6f0knA
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