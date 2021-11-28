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  4. Tüm İstanbulluları ilgilendiren uyarı! Vali sosyal medyadan duyurdu

Tüm İstanbulluları ilgilendiren uyarı! Vali sosyal medyadan duyurdu

28.11.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın kuvvetli rüzgarın beklendiği İstanbul'da tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Tüm İstanbulluları ilgilendiren uyarı! Vali sosyal medyadan duyurdu

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı uyarıda, "Kıymetli hemşerilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul'da yarın kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.

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İstanbul
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