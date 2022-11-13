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Tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın okul vasiyeti gerçekleştirildi

13.11.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyade Astsubay Musa Özalkan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olmuştu. Şehidin Telafer'deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını ve okula da isminin verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Özalkan'ın vasiyetini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Tüm Türkiye'yi duygulandırmıştı! Afrin şehidi Musa Özalkan'ın okul vasiyeti gerçekleştirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak 2018'de Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Musa Özalkan’ın, şehit olunca devletin ailesine vereceği parayla Telafer'deki çocuklar için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını ve okula da isminin verilmesini vasiyet ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Suriye'nin Halep kentindeki Çobanbey kasabasına şehidin isminin verildiği bir okul yapıldı.

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Okulun açılışını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Şehidimiz Musa Özalkan'ın hepimize emanet olan vasiyetini gerçekleştirmek için Suriye Çobanbey'deyiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Şehit Musa Özalkan Anaokulu ve İlkokulu'nda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

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'ÖRNEK OLABİLECEK BİR VASİYET BIRAKMIŞ'

Bakan Soylu, açılışta yaptığı konuşmada ise şehit Özalkan'ın vasiyetinde bu bölgeye bir okul yapılmasını vasiyet ettiğini hatırlatarak, "Kardeşlerin hürriyeti ve özgürlüğü için mücadele eden, terör örgütlerini buralardan silip atmayı kendine görev edinmiş bir kahraman bu işin eğitimle, okulla olabileceğini bütün dünyaya örnek olabilecek bir şekilde vasiyet bırakmış. Allah anne ve babasından razı olsun; memleketimize ve insanlığa böyle düşünen, düşündüğü gibi yaşayan ve vasiyet bırakan bir evlat yetiştirdiler. Elbette şehadet her birimiz için aslında bir yoldur. O peygamber efendimizin komşusu olmuştur. Allah'ın izniyle ve şefaatiyle annesine, babasına ve burada bulunan değerli ağabeyine her birimize inşallah oradan şefaatiyle elini uzatacak ve o güzel yerlere komşu etmeyi sağlayacaktır" diye konuştu.

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(DHA)

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