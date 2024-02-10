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Tunç Soyer'den ret kararı! Gözler Ankara'daki görüşmedeydi; Özgür Özel'in teklifini geri çevirdi

10.02.2024 14:57 | Son Güncelleme:
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CHP'nin yeni İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Cemil Tugay kadar mevcut başkan Tunç Soyer de gündemde. Soyer dün Ankara'ya gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmüştü. Görüşme sonrası ilk açıklamasını yapan Soyer, Özel'in teklifini geri çevirdiğini bildirdi.

Tunç Soyer'den ret kararı! Gözler Ankara'daki görüşmedeydi; Özgür Özel'in teklifini geri çevirdi

31 Mart yerel seçimlerinin en kritik illerinden olan İzmir'de CHP, yola Tunç Soyer'le devam etmeme kararı aldı. Soyer'in yerine CHP adına Cemil Tugay yarışacak. Soyer ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ankara'daki görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

SOYER'DEN PARTİSİNE 'SİYASİ NEZAKETSİZLİK' TEPKİSİ

Soyer, başkanı olduğu belediye için partisinin Tugay'ı aday göstermesi üzerine partiye eleştiride bulunmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamasında "35 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferi olmaktan gurur duyduğum Büyükşehir Belediye Başkanlığımın ilk döneminin sonunda, yeni bir dönem için aday gösterilmeyeceğimin, MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum” demişti.

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ANKARA'DA 'İZMİR' TEMASI

Özgür Özel ile Ankara'daki görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, Özel'in daveti üzerine Ankara'da görüştüklerini belirterek görüşmenin içeriğine dair şunları paylaştı:

"İzmir ve İzmir'deki yerel seçim ile ilgili endişelerimi, görüş ve önerilerimi ilettim.

TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ

Kendisinin gelecekte farklı alanlarda birlikte çalışmamız ile ilgili teklifleri için teşekkür ettiğimi, ancak şu an böyle bir talebim olmadığını dile getirdim.

İzmir'in ve Türkiye'nin aydınlık geleceği için doğru olanı söylemeye, bu memleket için canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceğim."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Tunç Soyer
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