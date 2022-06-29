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Tunç Soyer'e suikast iddiası! İddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Tunç Soyer'in kalemi kırıldı

29.06.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de elebaşılığını Taşkın Yorulmaz'ın yaptığı suç örgütü ve 28 örgüt üyesi hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddianamede, bir şüphelinin yaptığı telefon konuşmasında "Tunç Soyer'in kalemi kırıldı" dediğine yer verildi. Bu konuşma sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e suikast düzenlenmesi ihtimaline karşı operasyon yapılıp, şüphelilerin yakalandığı öğrenildi.

Tunç Soyer'e suikast iddiası! İddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Tunç Soyer'in kalemi kırıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e suikast düzenleneceği iddiasıyla elebaşılığını Taşkın Yorulmaz'ın yaptığı suç örgütü ve 28 örgüt üyesi hakkında hazırlanan iddianamede çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddianamede, bir şüphelinin yaptığı telefon konuşmasında "Tunç Soyer'in kalemi kırıldı" dediğine yer verildi. İddianamede, Samsunspor Kulübü Başkanı Robert Yüksel Yıldırım'ın da ismi mağdur olarak yer aldı.

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28 KİŞİ TAKİBE ALINDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 11 kişi, elebaşılığını Taşkın Yorulmaz'ın yaptığını öne sürdükleri suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini, zorla kendilerinden borç tahsilatı yapıldığını iddia etti. İzmir Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şikayet üzerine Yorulmaz ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen 28 kişiyi takibe aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre İzmir polisi geçen yıl Temmuz ayında 29 şüphelinin yakalanması için düğmeye bastı. 'Deniz' lakaplı Binali Camgöz ile Serkan Kurtuluş'un da isminin geçtiği dosyada 9 Temmuz 2021'deki operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suçlamaları reddederken, tutuklu sanıkların tamamı 13 Haziran'da İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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"TUNÇ SOYER'İN KALEMİ KIRILDI"

Savcılık tarafından şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede çete elebaşı olduğu gerekçesi ile 20 ayrı eylemde adı geçen Taşkın Yorulmaz'a toplam 30 ile 150, örgüt üyelerine de 30 ile 100 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istendi. İddianame yer alan ilginç detaylar göze çarptı.

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Mahkemeden alınan izinle yapılan telefon dinlemesinde, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen şüpheli İ.K. ile M.Ö. arasındaki suikast planı takıldı. Şüpheli İ.K'nın telefon görüşmesinde "Tunç Soyer'in kalemi kırıldı, vurabileceksen" dediği, Ö.M'nin de, "Yanlış anlama bana 2 milyon para versinler bitiririm" dediği ortaya çıktı.

Sonradan suikasti 1 milyon liraya yapmayı kabul eden Ö.M'nin "Parayı aldıktan sonra güvenli bi yere bırakırım. Sonuçta gitcez ceza yatcaz ve televizyonlara da çıkcaz, fenomen olcaz yani" dediği öğrenildi. İzmir polisinin de suç içerikli görüşmenin gerçekleşme ihtimaline karşı operasyon yaparak iki şüpheliyi 'Kamu görevlisine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan gözaltına aldığı, Soyer'e karşı bir suikast gerçekleştirileceğine dair delil elde edilemediği için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI DA MAĞDUR

İddianamede, Samsunspor Kulübü Başkanı Robert Yüksel Yıldırım'ın da ismi mağdur olarak yer aldı. Çete üyelerinin kendisine yönelik eylem hazırlığında oldukları sorulan Yıldırım, çete üyelerini tanımadığını ancak kendisine sorulan isimlerden S.S'nin adını duyduğunu söyledi.

2004 yılında devletin özelleştirmesinden bir şirket satın aldıklarını, özelleştirmeden sonra şirkete daha önce taşeron olarak iş yapan S.S'nin firmasından alacaklı konuma geldiklerini aktaran Yıldırım, "Bu borçtan doğan 5-6 milyon dolar alacağımızı aldık. 2017 yılında vefat eden rahmetli kardeşim Mehmet Yıldırım bu şirkette genel müdür olarak çalışıyordu. İcra yoluyla aldığımız bu para için kardeşime 'Sizi yaşatmayız' şeklinde tehditler oldu ancak bunlar sözde kaldı. Davacı ve şikayetçi değilim" diye konuştu.

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Tunç Soyer
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