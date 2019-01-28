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Tunç Soyer'in adaylığına ilişkin Aziz Kocaoğlu'ndan açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 28.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

CHP İzmir adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı olarak Tunç Soyer belirlenmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenen adaylar için destek mesajı yayınladı.

CHP'nin İzmir'de başarısının Türkiye genelindeki oy oranlarına da önemli katkı sağlayacağını belirten Kocaoğlu, "Ülkemizin geleceğine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğü son dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partinin neferleri olarak, omuzlarımızdaki sorumluluk daha da artmaktadır. Aday belirleme süreci öncesinde parti içinde yaşanan demokratik mücadelenin bugünden itibaren mutlaka sonlandırılması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partililik bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür" diye konuştu.

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti ve temel değerlerinin bayraktarı, aydınlık geleceğimizin teminatıdır" diyen Kocaoğlu, şöyle devam etti:

  • Öyle de kalmalıdır. İzmir'de sergileyeceğimiz birlik ve beraberlik tablosu, parti içindeki kaynaşmanın pekiştirilmesine ciddi katkı sağlayacağı gibi, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını da İzmir'den müjdeleyecektir. 15 yıllık görev süremiz boyunca İzmir'e ve İzmirli hemşehrilerimize yönelik çok önemli işler başardık. Kentimizin geleceğinde de var olacak önemli projelere imza attık. Elde ettiğimiz başarıyla, bütün Türkiye'nin gözünün İzmir'e çevrildiğinin farkındayız. İzmirli hemşehrilerimiz de bizimle birlikte "İzmir'i İzmir yapan değerlere" sonuna kadar sahip çıktı. Ortaya koyduğumuz bu başarı tablosu, daha iyisini yapabilmek konusunda hepimizi kamçılayacaktır. Dileğimiz, 31 Mart seçimlerinin, İzmirliler'in dik duruşunu gösteren yeni bir başlangıç olmasıdır.

— Başta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç Soyer olmak üzere, tüm belediye başkan adaylarımızla birlikte durup dinlenmeden, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeli ve partimizin bayrağını yukarı, daha yukarı taşımalıyız. Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı-gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de zaten bunu gerektirir. Biz şahsi ikbali için değil, ülkesi, milleti ve partisi için yanıp tutuşan insanlarız. Türkiye'ye, Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerine ve ilkelerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İzmir'e hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Kocaoğlu tunç soyer CHP

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
İzmir için ismin önemi yok ki chp izmirden apoyu aday gösterse sorgusuz sualsiz oy verirler nasıl olsa
akp den öğrendiler.apo ile kim kol kola gezdi herkes biliyor medeniyetin şehri İzmir
Yok sen Akp ile karıştırdın.Hani Ankara da göndere kürdistan bayrağını çeken akp ile.
@askmeh AKP "Adayımız Erdoğan'ın meşhur kareli mavi ceketi" dese oy vermeye koşa koşa gidersin.
izmire hdp ile beraber sahip çıkarsınız, iyi parti bu oyunun içinde olmayacaktır. Başbuğun kemiklerini sızlatmayacağız, akp gitsin diyoruz ama hdp pkk gelsin demiyoruz. Ne mutlu Türküm diyene,
açıklamada samimi ise helal olsun
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