Tunç Soyer'in adaylığına ilişkin Aziz Kocaoğlu'ndan açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında belirlenen adaylar için destek mesajı yayınladı.
CHP'nin İzmir'de başarısının Türkiye genelindeki oy oranlarına da önemli katkı sağlayacağını belirten Kocaoğlu, "Ülkemizin geleceğine ilişkin endişelerin giderek büyüdüğü son dönemlerde, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran partinin neferleri olarak, omuzlarımızdaki sorumluluk daha da artmaktadır. Aday belirleme süreci öncesinde parti içinde yaşanan demokratik mücadelenin bugünden itibaren mutlaka sonlandırılması gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partililik bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür" diye konuştu.
"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti ve temel değerlerinin bayraktarı, aydınlık geleceğimizin teminatıdır" diyen Kocaoğlu, şöyle devam etti:
— Başta Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Tunç Soyer olmak üzere, tüm belediye başkan adaylarımızla birlikte durup dinlenmeden, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmeli ve partimizin bayrağını yukarı, daha yukarı taşımalıyız. Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı-gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de zaten bunu gerektirir. Biz şahsi ikbali için değil, ülkesi, milleti ve partisi için yanıp tutuşan insanlarız. Türkiye'ye, Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerine ve ilkelerine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İzmir'e hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz.
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