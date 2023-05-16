Tuncay Özkan ile ilgili iddiaları gündem oldu! 'O gece Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yaptıklarını anlatmıyorum'

Gazeteci Bahar Feyzan, seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı yayında çok çarpıcı iddialar ortaya attı. CHP'li Tuncay Özkan ile ilgili konuşan Feyzan'ın, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri gündem oldu.

Feyzan yayınında şu ifadeleri kullandı;

"Onursal Adıgüzel gitti ama CHP'den Tuncay Özkan gitmeden CHP seçim kazanamaz. Erdoğan'ın ömrü yeter mi bilemem ama Tuncay Özkan'ın olduğu CHP'de, Erdoğan 5 seçim daha kazanır. Hatta ömrü yeterse 10 seçim daha kazanır.

'PARTİ AVUCUNUN İÇİNDE'

Partiyi avucunun içine almış, medyasını da kurmuş. Partide hiç kimsenin gözünü açtırmıyor, sesini çıkaran olursa fişini çekiyor. Kemal Beyi de kendi yönettiğini düşünüyor.

'SAYGIMDAN ANLATMAYACAĞIM'

Dün akşam belediye başkanlarına anlattığı şeyi buradan anlatmayacağım çünkü ayıp olur. Mansur Bey ve Ekrem Beye duyduğum saygıdan dolayı anlatmayacağım."