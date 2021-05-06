HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli Ovacık Belediyesi'nde başkan tek başına çalışıyor

Tunceli Ovacık Belediyesi'nde başkan tek başına çalışıyor

06.05.2021 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, mevcut personelin pandemi nedeniyle evlerinde izole olması nedeniyle kurumda çalışan kalmayınca, vatandaşa yardımcı olmak için tüm birimlerde tek başına hizmet veriyor.

Tunceli Ovacık Belediyesi'nde başkan tek başına çalışıyor

Ovacık Belediyesi'nde görevli 2 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı incelemeyle bu kişilerin temaslısı olarak 6 personel daha tespit edildi. Belediyede görevli 8 personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs günü 10 gün süreyle evlerinde izole edildi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, kurumda çalışan kalmayınca vatandaşların işlerinde aksama olmaması için tüm birimlerde işlemleri kendisi yapmaya başladı.

"BELEDİYEDE BENİM DIŞIMDA KİMSE KALMADI"

Belediyede kendisi hariç tüm personelin evlerinde izole edildiğini anlatan Belediye Başkan Mustafa Sarıgül, "Belediyede benim dışımda kimse kalmadı. Gelen vatandaşlar rahatlıkla benim yanıma gelebiliyor ve sorunlarını dile getiriyor. Vatandaşı mağdur etmemek adına kendim bütün işleri yapmaya çalışıyorum. Birçoğunu hallediyoruz, acil olmayanları da erteliyoruz. 10 gün boyunca karantina süreci devam edecek, bu süreçte de vatandaşı mağdur etmemek için ne geliyorsa yapacağım. Genelde emlak vergisi, sosyal yardımlaşmaya vermek için mal bildirim değerlerini dolduruyoruz, su tahsilatını yapıyoruz. Kapanma dönemi olduğu için çok fazla ödeme yapan yok ama teknik işler için gelenleri ise erteliyoruz" dedi.

"BAŞKAN TEK BAŞINA ÇALIŞIYOR"

İşlem için geldiği belediyede kimsenin olmadığını görünce şaşırdığını aktaran Gürkan Beyazgül, "Belediyeye geldim ve hiçbir memur olmadığını gördüm. Bunun üzerine başkanlık katına gittim. Başkan makamında oturuyordu ve bana çalışanların karantinada olduğunu dile getirdi. Ben de işlemlerim olduğunu söyleyince gerçekleştirdi. Başkan sağ olsun halka yardımcı olmak için tek başına çalışıyor" dedi.

1

İlçe sakinlerinden Serdar Yıldız ise belediye başkanlarının genellikle makamda görmeye alışkın olduğunu belirterek, "Başkan, geçici süreliğine belediyeyi kapatabilir ve işlem yapmayabilir ama sağ olsun gelip tüm işleri kendisi yapıyor. Emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Belediye başkanlarını makamda görmeye alışkınız ama bizim başkan halkına yardımcı olmak için tüm birimlerde tek başına hizmet veriyor." diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Erişime açıldı! Bakan Telegram'dan duyurduErişime açıldı! Bakan Telegram'dan duyurdu
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Varank "Beklenen gün geldi" diyerek duyurdu

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

Belediye Başkanı uyardı: Bedava da verseler almayın

İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

İstanbul'da boşaltılan bina çöktü

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, gerçek şoke etti

Şiddetli öksürük nedeniyle hastaneye gitti, gerçek şoke etti

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Benim için bitti! 3 aydır İlluminati'nin aidatını ödemiyor

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

Cumhurbaşkanı'nın danışmanından sert tepki

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

Pazar yerleri genelgesi: Cumartesi günleri açık olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

MHP'li Ulvi Yönter'den Ebru Baki'ye çok sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.