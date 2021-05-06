Tunceli Ovacık Belediyesi'nde başkan tek başına çalışıyor

Ovacık Belediyesi'nde görevli 2 memurun koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı incelemeyle bu kişilerin temaslısı olarak 6 personel daha tespit edildi. Belediyede görevli 8 personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 Mayıs günü 10 gün süreyle evlerinde izole edildi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de, kurumda çalışan kalmayınca vatandaşların işlerinde aksama olmaması için tüm birimlerde işlemleri kendisi yapmaya başladı.

"BELEDİYEDE BENİM DIŞIMDA KİMSE KALMADI"

Belediyede kendisi hariç tüm personelin evlerinde izole edildiğini anlatan Belediye Başkan Mustafa Sarıgül, "Belediyede benim dışımda kimse kalmadı. Gelen vatandaşlar rahatlıkla benim yanıma gelebiliyor ve sorunlarını dile getiriyor. Vatandaşı mağdur etmemek adına kendim bütün işleri yapmaya çalışıyorum. Birçoğunu hallediyoruz, acil olmayanları da erteliyoruz. 10 gün boyunca karantina süreci devam edecek, bu süreçte de vatandaşı mağdur etmemek için ne geliyorsa yapacağım. Genelde emlak vergisi, sosyal yardımlaşmaya vermek için mal bildirim değerlerini dolduruyoruz, su tahsilatını yapıyoruz. Kapanma dönemi olduğu için çok fazla ödeme yapan yok ama teknik işler için gelenleri ise erteliyoruz" dedi.