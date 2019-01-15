Arap Baharı devriminin 8'inci yılında göz ardı edilemeyecek birçok kazanım olduğuna işaret eden Sibsi, bunlardan en önemlilerinin basın ve ifade özgürlüğü ile demokratik ilerleyiş olduğunu anlattı.

Genel grev çağrısına neden olarak düşündüğü vatandaşların alım gücünde çektiği zorluklara çözüm bulunmasının önemine vurgu yapan Sibsi, ancak şu anda ülkenin imkanlarının dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.

Grevden kaçınılmasını ümit ettiğini belirten Sibsi, ülkenin yaşadığı krizin üstesinden gelmek için safları birleştirme çağrısı yaptı.

Başkentteki Bardo Müzesi'nde Tunus 14 Ocak 2011 Arap Baharı Devrimi'nin 8'inci yılı dolayısıyla fotoğraf sergisinin açılışında konuşan Sibsi, UGTT'nin yapmayı planladığı grevin faydadan çok zararı olacağını söyledi.

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Tunus Genel İşçi Sendikaları (UGTT) tarafından 17 Ocak Perşembe günü yapılması planlanan grevden kaçınılmasını isteyerek, yaşanan krize karşı safları birleştirme çağrısında bulundu.

Devrim sırasında talep edilen, işsizlik, yoksulluk ve marjinalleşmeye yönelik çözümlerin çoğuna 8 yıl sonra ulaşılmadığı göz önüne alındığında Tunus'un elde ettiği demokratik deneyimin güvende olmadığını ve korunması gerektiğini ifade eden Sibsi, bununla birlikte demokrasi alanında bölgesel olarak ülkenin elde ettiği benzersiz deneyiminden övgüyle bahsetti.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, hükümeti Uluslararası Para Fonunun (IMF) yanında yer almakla suçlayarak, 17 Ocak'ta yapmayı planladıkları grevde ısrarcı olduklarını belirtmişti.

Kamu çalışanlarına, alım gücünün düşmesiyle orantılı zam yapılması yönünde hükümetle yürütülen müzakerelerin sonuçsuz kaldığını hatırlatan Tabbubi, "Hükümet, IMF'nin yanında konumlanarak bize yaklaşık bir ay içinde ikinci defa greve gitmekten başka seçenek bırakmadı." demişti.

