KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?Tüp bebek sürecinde anne adayına öneriler

Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?Tüp bebek sürecinde anne adayına öneriler

Seray Üstün Seray Üstün
27.05.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüp bebek (IVF) yöntemi, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan en etkili tedavi tekniklerinden biridir. Son yıllarda popüler olarak kullanılan yöntemde çeşitli etkenler başarı oranını düşürmektedir. Tedaviye başlamadan önce, hamilelik sürecini biraz daha kolaylaştırmak ve başarı şansınızı artırmak için yapabileceğiniz bazı şeyler var.

Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?Tüp bebek sürecinde anne adayına öneriler

Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin toplanarak vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tüp bebek tedavisi sürecindeki anne adaylarına çok önemli önerilerde bulundu.

SAĞLIKLI KİLO ALIN

Obez olmak (30'un üzerinde bir BMI), sağlığınız için düşük kilolu olmak (19'un altındaki BMI) kadar zararlıdır. Dahası, her iki koşul da IVF yoluyla hamile kalma imkanınızı azaltır. Fazla kilolu olmak, IVF tedavisinde yumurtalıklarınızın takibini ve yumurtalarınızın toplanma işlemini zorlaştırabilir. Çok düşük kilolu olmak; olgun, sağlıklı ve canlı yumurtalar üretmek için uygun hormon seviyelerini korumakta zorluk çıkarabilir.

EGZERSİZ ÖNEMLİDİR

Hiç şüphe yok ki genel sağlığınız tüp bebek sonucunuzu etkiler. Kalp sağlığı için haftada 5 gün, günde en az 30 dakika egzersiz yapmalısınız. Kalp atış hızınızı artıran herhangi bir egzersiz yapabilirsiniz. Kan basıncınızı düşürecek, diyabetle mücadele edecek ve IVF başarısı için şansınızı artırmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık faydası elde edeceksiniz.

KAFEİNİ AZALTIN

Günlük kafein alımınızı sınırlayın. Son araştırmalar, aşırı miktarda kafeinin IVF yoluyla gebe kalma yeteneğinizi yüzde 50'ye kadar bozduğuna işaret ediyor. Araştırmalar, kadınların günde üç fincandan daha az kahve veya diğer kaynaklardan alınan eşdeğer miktarda kafein tüketmesini önermektedir.

UZUN SÜRE BEKLEMEYİN

Yaş, IVF başarısının en etkili yönlerinden biridir. 35 yaşın üzerindeki kadınlarda tüp bebek tedavisinde başarı oranı azalır. Tedaviye başlamak için çok uzun süre beklemeyin.

STRESİ AZALTMAK İÇİN ADIMLAR ATIN

Bu günlerde stres ve bununla başa çıkmanın yolları çok önem kazandı. Stres sadece gebe kalmayı ve IVF başarısını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınıza da zarar verir. Bu nedenle stresle başa çıkmak çok önemlidir. Stresi yoga, masaj, meditasyon, dua, günlük yürüyüşler, günlük tutmayla azaltabilirsiniz.

SİGARAYI BIRAKIN

Tütün veya başka herhangi bir şey, yumurta ve spermin kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Hem siz hem de partneriniz, eğer sigara içiyorsanız, hemen bırakmanız gerekir.

SPERM SAĞLIĞINI ARTTIRIN

Eşinizin IVF için forma girmesine yardımcı olun. Beslenme ve zindelik için yukarıdaki önerileri izleyin ve genel sağlığı ve sperm üretimini iyileştirmek için erkek doğurganlık takviyesi kullanabilirsiniz.

TAKVİYE DESTEĞİ

Gebe kalmaya çalıştığınızda genellikle multivitaminler önerilir, ancak standart karışıma ek olarak dahil edilmesi gereken bazı takviyeler vardır. DHEA ve CoQ10'un yumurta kalitesi üzerinde etkisi olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, her zaman olduğu gibi, herhangi bir takviye almadan önce doktorunuza danışın.
Yeterince D vitamini aldığınızdan emin olun. Yeterli D vitamini almanızı destekleyen veriler, vücudunuzun tüp bebek tedavisine olumlu yanıt vermesine yardımcı olur.

SABIRLI OLUN

Tüp bebek bir yolculuktur. Bazen bu yolculuk sağlıklı bir hamilelik hedefine ulaşmak için biraz fazla zaman alır. Olabildiğince sabırlı olmaya çalışın ve istikrarlı bir şekilde tedaviye devam edin.

Fonksiyonel burun ameliyatı nedir? Fonksiyonel burun ameliyatının etkileri nelerdir?Fonksiyonel burun ameliyatı nedir? Fonksiyonel burun ameliyatının etkileri nelerdir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nesrin mavi turda! Nesrin mavi turda!
Burun ameliyatıyla nefes kalitenizi arttırınBurun ameliyatıyla nefes kalitenizi arttırın
İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakikaİrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay oldu! Sedat Peker detayı

Olay oldu! Sedat Peker detayı

Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu

Eşinin kucağına oturdu! Öpücüklere boğdu

Bugün ilişkilerde aldatılmalara dikkat!

Bugün ilişkilerde aldatılmalara dikkat!

Nefes alırken hırıltı duyuyorsanız...

Nefes alırken hırıltı duyuyorsanız...

Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek?

İşte burcunuza en uygun saç modeli

İşte burcunuza en uygun saç modeli

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika

İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni günde sizleri neler bekliyor? İşte yorumlar

Yeni günde sizleri neler bekliyor? İşte yorumlar

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Güzellik sırrı! Japonlar neden 10 dakika yüzlerini yıkıyor?

Cinsel eğitimde kullanmayın

Cinsel eğitimde kullanmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.