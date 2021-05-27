Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?Tüp bebek sürecinde anne adayına öneriler

Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin toplanarak vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tüp bebek tedavisi sürecindeki anne adaylarına çok önemli önerilerde bulundu.

SAĞLIKLI KİLO ALIN

Obez olmak (30'un üzerinde bir BMI), sağlığınız için düşük kilolu olmak (19'un altındaki BMI) kadar zararlıdır. Dahası, her iki koşul da IVF yoluyla hamile kalma imkanınızı azaltır. Fazla kilolu olmak, IVF tedavisinde yumurtalıklarınızın takibini ve yumurtalarınızın toplanma işlemini zorlaştırabilir. Çok düşük kilolu olmak; olgun, sağlıklı ve canlı yumurtalar üretmek için uygun hormon seviyelerini korumakta zorluk çıkarabilir.

EGZERSİZ ÖNEMLİDİR

Hiç şüphe yok ki genel sağlığınız tüp bebek sonucunuzu etkiler. Kalp sağlığı için haftada 5 gün, günde en az 30 dakika egzersiz yapmalısınız. Kalp atış hızınızı artıran herhangi bir egzersiz yapabilirsiniz. Kan basıncınızı düşürecek, diyabetle mücadele edecek ve IVF başarısı için şansınızı artırmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık faydası elde edeceksiniz.