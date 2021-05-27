Tüp bebek sürecinde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir?Tüp bebek sürecinde anne adayına öneriler

Tüp bebek tedavisi, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücreleri olan spermlerin toplanarak vücut dışında, laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlayan tedavi sürecini kapsamaktadır. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, tüp bebek tedavisi sürecindeki anne adaylarına çok önemli önerilerde bulundu.
Obez olmak (30'un üzerinde bir BMI), sağlığınız için düşük kilolu olmak (19'un altındaki BMI) kadar zararlıdır. Dahası, her iki koşul da IVF yoluyla hamile kalma imkanınızı azaltır. Fazla kilolu olmak, IVF tedavisinde yumurtalıklarınızın takibini ve yumurtalarınızın toplanma işlemini zorlaştırabilir. Çok düşük kilolu olmak; olgun, sağlıklı ve canlı yumurtalar üretmek için uygun hormon seviyelerini korumakta zorluk çıkarabilir.
Hiç şüphe yok ki genel sağlığınız tüp bebek sonucunuzu etkiler. Kalp sağlığı için haftada 5 gün, günde en az 30 dakika egzersiz yapmalısınız. Kalp atış hızınızı artıran herhangi bir egzersiz yapabilirsiniz. Kan basıncınızı düşürecek, diyabetle mücadele edecek ve IVF başarısı için şansınızı artırmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık faydası elde edeceksiniz.
Günlük kafein alımınızı sınırlayın. Son araştırmalar, aşırı miktarda kafeinin IVF yoluyla gebe kalma yeteneğinizi yüzde 50'ye kadar bozduğuna işaret ediyor. Araştırmalar, kadınların günde üç fincandan daha az kahve veya diğer kaynaklardan alınan eşdeğer miktarda kafein tüketmesini önermektedir.
Yaş, IVF başarısının en etkili yönlerinden biridir. 35 yaşın üzerindeki kadınlarda tüp bebek tedavisinde başarı oranı azalır. Tedaviye başlamak için çok uzun süre beklemeyin.
Bu günlerde stres ve bununla başa çıkmanın yolları çok önem kazandı. Stres sadece gebe kalmayı ve IVF başarısını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınıza da zarar verir. Bu nedenle stresle başa çıkmak çok önemlidir. Stresi yoga, masaj, meditasyon, dua, günlük yürüyüşler, günlük tutmayla azaltabilirsiniz.
Tütün veya başka herhangi bir şey, yumurta ve spermin kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Hem siz hem de partneriniz, eğer sigara içiyorsanız, hemen bırakmanız gerekir.
Eşinizin IVF için forma girmesine yardımcı olun. Beslenme ve zindelik için yukarıdaki önerileri izleyin ve genel sağlığı ve sperm üretimini iyileştirmek için erkek doğurganlık takviyesi kullanabilirsiniz.
Gebe kalmaya çalıştığınızda genellikle multivitaminler önerilir, ancak standart karışıma ek olarak dahil edilmesi gereken bazı takviyeler vardır. DHEA ve CoQ10'un yumurta kalitesi üzerinde etkisi olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, her zaman olduğu gibi, herhangi bir takviye almadan önce doktorunuza danışın.
Yeterince D vitamini aldığınızdan emin olun. Yeterli D vitamini almanızı destekleyen veriler, vücudunuzun tüp bebek tedavisine olumlu yanıt vermesine yardımcı olur.
Tüp bebek bir yolculuktur. Bazen bu yolculuk sağlıklı bir hamilelik hedefine ulaşmak için biraz fazla zaman alır. Olabildiğince sabırlı olmaya çalışın ve istikrarlı bir şekilde tedaviye devam edin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum