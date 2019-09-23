Tur operatörünün iflası, Muğla'da turizmcileri endişelendirdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Otelciler İşletmecileri Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, Thomas Cook şirketinin iflas etmesiyle ilgili, "Muğla turizmcilerinin iflas eden seyahat acentesinden yakalaşık 100 milyon sterlinin üzerinde alacağı mevcut" dedi. Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan da söz konusu firmanın getirdiği turistlere tatillerinin sonuna kadar Türk misafirperverliğine yakışan şekilde hizmet edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörü Thomas Cook'un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurmasının ardından turizmciler şok yaşadı. Tur operatöründen ödeme bekleyen otelciler paralarını alamadı. 3 yıldız ve üzerindeki 'Her şey dahil' sistemi ile çalışan otelciler, yaşanan iflas ardından paralarını kurtarmanın telaşına düştü.

'İNGİLİZ MİSAFİRLER İÇİN SEFERBER OLDUK'

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu, yaşanan iflasın ardından çok sayıda otelcinin zor durumda kalacağını söyledi. Dünden bu yana İngiliz misafirlerinin sağ salim ülkelerine göndermek için seferber olduklarını vurgulayan Bülbüloğlu, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi: