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Turco Doğadan ile doğal içerikli temizlikte yeni bir dönem başlıyor

Ev temizliğinde hem doğallık hem de pratiklik arayanlar için yeni bir dönem başlıyor. Baby Turco’nun yeni ürünü Turco Doğadan Temizlik Havluları, paraben, SLS ve klor içermeyen formülüyle sağlıklı temizlik sunuyor. Kalın ve geniş yapısıyla iz bırakmadan etkili temizlik sağlarken, kullan-at formuyla pratik temizlik ve zaman tasarrufu vadediyor.

Turco Doğadan ile doğal içerikli temizlikte yeni bir dönem başlıyor

Mop uyumlu yapısı sayesinde yüzey ve zemin temizliğinde rahatlıkla kullanılabiliyor. Yeşil sabun, lavanta ve limon olmak üzere üç farklı koku seçeneğiyle ferah bir temizlik deneyimi sunuyor. Modern yaşam temposuna uygun olarak geliştirilen bu ürün, özellikle çocuklu aileler ve kimyasal içermeyen temizlik ürünleri arayanlar için ideal. Marka yüzü Yasemin Kay Allen’ın yer aldığı tanıtım kampanyasıyla dikkat çeken Turco Doğadan, temizlik rutinlerini kolaylaştırmaya geliyor. “Pratik Temizlik İçin, Çek Bi’ Turco Doğadan!” sloganı ile piyasaya sunulan bu yenilikçi ürünle tanışın.

Paraben, SLS ve Klor İçermeyen Temizlik Havluları ile Pratik ve Etkili Temizlik Deneyimi

Turco Doğadan ile doğal içerikli temizlikte yeni bir dönem başlıyor 1

Türkiye’nin önde gelen bebek bezi ve ıslak bebek havlusu markalarından Baby Turco, şimdi de temizlik kategorisine güçlü bir giriş yaptı. “Çek bi’ Turco Doğadan” sloganıyla tanıtılan Turco Doğadan Yüzey ve Yer Temizlik Havluları, doğal içeriği ve kullanıcı dostu yapısıyla dikkat çekiyor. Yeni ürün grubu, hem güvenli temizlik ürünleri arayan ebeveynlere hem de doğallıktan vazgeçmeden ev temizliği yapmak isteyen herkese hitap ediyor.

Doğal İçerikli Temizlik Havlusu ile İz Bırakmayan Temizlik

Turco Doğadan ile doğal içerikli temizlikte yeni bir dönem başlıyor 2

Turco Doğadan Temizlik Havluları; paraben, SLS ve klor gibi zararlı kimyasallar içermeyen formülü sayesinde sağlıklı temizlik anlayışını bir üst seviyeye taşıyor. Kalın dokusu ve geniş yüzeyi sayesinde iz bırakmadan etkili temizlik sağlarken, her kullanımdan sonra çöpe atılabilen yapısıyla maksimum rahatlık sunuyor.

Kullan-at temizlik havlusu formuyla sunulan bu ürünler, özellikle zamanı verimli kullanmak isteyenler için pratik bir çözüm oluşturuyor. Mop ile uyumlu olması sayesinde hem yer hem de yüzey temizliğinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

Üç Farklı Koku Seçeneği ile Ferahlatan Deneyim

Turco Doğadan ile doğal içerikli temizlikte yeni bir dönem başlıyor 3

Turco Doğadan Temizlik Havluları, üç farklı doğal koku seçeneği ile geliyor:

  • Yeşil Sabun: Geleneksel temizlik kokusunu sevenler için nostaljik ve arındırıcı bir tercih.
  • Lavanta: Sakinleştirici etkisiyle temizlik sonrası ortamda ferah bir atmosfer yaratıyor.
  • Limon: Doğal tazelik hissi ve canlılık sunan limon kokusu, özellikle mutfak ve banyo gibi alanlarda ideal.

Pratik Temizlik İhtiyacına Modern Çözüm

Turco Doğadan ile doğal içerikli temizlikte yeni bir dönem başlıyor 4

Modern yaşam temposu, hızlı ve etkili temizlik yöntemlerine olan ihtiyacı artırıyor. Turco Doğadan’ın geliştirdiği bu yeni nesil temizlik havluları, hem vakit kazandırıyor hem de etkili sonuçlar veriyor. Klasik temizlik bezlerine alternatif olan bu ürünler, tek kullanımlık temizlik havlusu kategorisinde yüksek performans sunuyor.

Marka Yüzü Yasemin Kay Allen

Turco Doğadan ile doğal içerikli temizlikte yeni bir dönem başlıyor 5

Turco Doğadan Temizlik Havluları’nın reklam yüzü, doğal yaşamı ve çevreye duyarlılığıyla tanınan başarılı oyuncu Yasemin Kay Allen oldu. Ürünün tanıtım filminde, Allen’ın enerjik ve samimi anlatımıyla temizlik sürecinin ne kadar kolay ve ferah hale geldiği vurgulanıyor.

“Pratik Temizlik İçin, Çek Bi’ Turco Doğadan!”

Temizlik, doğallık ve kullanım kolaylığını bir araya getiren  Turco
Doğadan Temizlik Havluları, kısa sürede modern evlerin temizlik rutinine dahil olmaya aday. Özellikle bebekli aileler, alerji hassasiyeti olan bireyler ve kimyasallardan uzak durmak isteyen kullanıcılar için etkili bir alternatif sunuyor.

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