Turgut Altınok'un iddiası dikkat çekmişti! Mansur Yavaş'tan yanıt: 'Önümüzdeki hafta açıklayacağım'

Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında CHP'nin Çankaya adayı Hüseyin Can Güner ile birlikte Seyranbağları Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş, 31 Mart seçimlerinde büyükşehir belediyesinin yanı sıra pek çok ilçede CHP'nin kazanacağını belirterek, "İnşallah Keçiören bizim pastanın üzerindeki çilek olacak. Alacağız kesin, çok iddialıyız. İnşallah 15'ten fazla belediyemiz olacak. 5 yıldır sizlere hizmet ediyoruz. Sizlerin parasıyla hizmet ediyoruz. Bu nedenle sizlerden aldığımız parayı boşa götürmeden halkımızın gerçek ihtiyaçları neyse sadece oralara harcıyoruz. Başkaları gibi 'Proje yapıyorum' adı altında milyon milyon dolarları çöpe atacak paramız yok. Ortak akılla hareket ediyoruz. Açık ihalelerle canlı yayınlayarak herkese gösteriyoruz yaptıklarımızı. Ayrıca belediyemizin tüm harcamalarını web sayfamızdan kuruşu kuruşuna görüyorsunuz. Hiç kimseyi ayırmadık. Herkesi kucakladık" diye konuştu.

'SANDIĞA GİTMEYENLERİ GÖTÜRÜN'

Halkın desteğiyle rekor oyla seçimi kazanacağını söyleyen Yavaş, artık televizyonlarda Ankara'nın hiç konuşulmadığını söyledi. Yavaş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğun alınması gerektiğini vurgulayarak, Sandığa gitmeyenleri sandığa götürmenizi, herhangi bir sebeple kızgınlık olanlara da bu durumu izah etmenizi mutlaka istiyoruz dedi.

Yavaş, içinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadıklarını, bu anlayışın insanların uzun yıllardır unuttuğu sosyal devlet, sosyal adalet anlayışını Ankara halkına ve Türkiye'ye yeniden hatırlattığını söyledi. Yavaş, Şu anda bizleri, 'Projesi yok' diye eleştirenlerin kopyalayıp kopyalayıp sanki Ankara'da hiç yokmuş gibi yeni bir şey anlatıyormuş gibi zaten bizim yaptığımız projeleri anlattıklarını görüyorsunuz ifadelerini kullandı.

'HALKTAN SAKLADIĞINIZ NE VAR'

Bir belediye başkanının şeffaf olması gerektiğini vurgulayan Yavaş, 1999 yılında Beypazarı Belediye Başkanlığı'ndan itibaren bütün hesaplarım açıktır. Kaldı ki 4'üncü defa aday oluyorum. En ufak bir açık bulsalardı her gün televizyonda onları dinleyeceksiniz değil mi Dolayısıyla mal beyanını açıklayan rakibim onu da eksik açıklamış. Televizyoncu soruyor, '600 daire Antalya'da' diyor; 'Babadan kalma, babadan kalma' diyor. Şimdi de diyor ki bana 'Tapularını göster.' Bir tane bile daire, arsa eksik gösterdiyseniz halkın yüzüne nasıl bakacaksınız Kaldı ki kız kardeşiniz, 'Bu mal beyanı eksik' diyor. Onu da mı yalanlayacaksınız Niye yalan söylüyorsunuz Yalan söylüyorsanız niye Ankara'nın yönetimine talip oluyorsunuz Başka yalanlarınız ne var Halktan sakladığınız ne var Her şeyi açıklayın. Zaten bunlar mutlaka bir şekilde göz önüne çıkacaktır. Halkına yalan söyleyenden belediye başkanı olmaz dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLAYACAĞIM'

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok'un, kızının Londra'da satın aldığı evi gündeme getirdiğini belirten Yavaş, Kızımın Mortgage (ipotek) ile 32 yıl taksitle aldığı, taksit taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir evi, daha da alalı 2 yıl oldu, 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var' diyerek dilinde tüy bitti. Önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle bütün belgeleri açıklayacağım. 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var. Onun Londra'da bir evinin parası benim bütün mallarımı öder' diyor. Takas yapalım, onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım. İnşallah yalanlarını yüzlerine çarpacağız. Bizde yalan yok. En ufak bir eksiğimiz olsa, devletin bütün kademeleri elinizde öyle mi Her şeyi çıkarırsınız. Basın toplantısında daha başka şeyler de anlatacağım. Artık bu kirli iftira siyasetinden bıktı Ankara. Tertemiz oldu Ankara. Yalanlarınızı, kirli siyasetinizi, iftiralarınızı, kendinize oy vermeyenleri aşağılamanızı, bölmenizi, 'Çalıyor ama çalışıyor' felsefenizi çoktan toprağın altına gömdü artık Ankara. Bunun da geri dönüşü asla yoktur diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





