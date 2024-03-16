HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! 'Ulaşımı ücretsiz yapacağız'

Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! 'Ulaşımı ücretsiz yapacağız'

16.03.2024 18:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına devam ediyor. Keçiören Seçim Ofisi açılışına katılan Altınok, suya indirim yapacağını açıklaması sonrasında yeni vaadini duyurdu. Açıklamasının devamında Altınok "31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisinde alacağımız kararla emekli vatandaşlarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız" dedi.

Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! 'Ulaşımı ücretsiz yapacağız'

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Kuşcağız Mahallesi'nde Keçiören Seçim Ofisi açılışına katıldı. Altınok, Mansur Yavaş'ı eleştirerek, "Keçiören’de, Kuşcağız’da var mı dikili ağacı? Yavaş’ın dikili ağacı yok. Her sokağında Altınok’un eseri var. Gecekonduydu Kuşcağız biliyorsunuz. İnşallah 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 109’uncu yıl dönümünde Atatürk Cumhuriyet Kulesi’ni açacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da gelecek. Muhteşem bir eseri hizmete açıyoruz. 'İştir kişinin aynası lafa bakılmaz' diyor Ziya Paşa. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Tabii bir taraftan da Keçiören'e abadı ihya edeceğiz. Bir taraftan da Ankara'nın ulaşım problemi var. Otobüslere binebiliyor muyuz? Binsek bile balık istifi gibi mi? Trafik problemi var mı? Kanalizasyon problemi var mı? Altyapı problemi var mı? Ankara'nın en önemli meselelerinden bir tanesi kanal problemi. Kanal medeniyettir. Olmazsa olmazdır. Ama maalesef, Ankara bu sıkıntıları yaşamaktadır. Ankara ara sıra hatırlanacak bir görev midir? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'yı ara sıra hatırlıyor, seçimden seçime hatırlıyor. 5 yıldır gelmemiş, şimdi 5 yıl sonra buralara geliyor. Eserin yok, hizmetin yok. Verdiğin sözleri yerine getirmemişsin. İnsan gelirken bir yüzle gelir. Der ki '100 tane söz verdim; ama 30 tanesini yaptım.' Az laf çok işti değil mi? İşi yok ki lafı olsun" dedi.

TURGUT-ALTINOK-ANKARAYI-SECIMDEN-SECIM_27051 (1)

YENİ VAADİNİ AÇIKLADI

Altınok, su fiyatlarına değinerek, "'Suyu ucuzlatacağım' derken Türkiye'nin en pahalı suyunu Ankara tüketiyor. 31 Mart'tan sonra su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacağız. 31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisinde alacağımız kararla emekli vatandaşlarımıza ulaşımı ücretsiz yapacağız. İsterseniz dolmuşlara bineceksiniz, isterseniz özel halk otobüsüne, isterseniz metroya, isterseniz belediye otobüslerine hangisine binerseniz binin saat mevhumu yok. Her saat sınırsız. Ulaşım, emeklilerimize ücretsiz olacak. Büyükşehir'in bin lira verdiği emeklilere 5 bin lira vereceğiz. 15 Nisan’da hesaplarda. '400 lira et parası' diyor, 2500 liraya çıkaracağız. İsteyen etini alsın, isteyen sütünü alsın, isteyen çocuğuna çikolata alsın, isteyen buradaki mağazalarımızdan ayakkabı alsın, bot alsın. Ne ihtiyacı varsa onu alsın. Doğal gaz desteğini de 100 liradan 500 liraya çıkaracağız. Üniversite öğrencilerimize de 31 Mart'tan sonra ulaşım ücretsiz olacak. Elektrikli otobüsler alacağız. EGO'nun giderlerini üçte bire düşüreceğiz. İnanın belediye zarar etmeyecek, kar edecek" diye konuştu.

TURGUT-ALTINOK-ANKARAYI-SECIMDEN-SECIM_27051 (2)

Kaynak: DHA

31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5,5 ay süreyle yasaklandı!5,5 ay süreyle yasaklandı!
Kamyonet bulundu! 9 işçi toprak altında kalmıştı...Kamyonet bulundu! 9 işçi toprak altında kalmıştı...
Devasa vinçler böyle yerle bir oldu!Devasa vinçler böyle yerle bir oldu!
Anahtar Kelimeler:
Ankara turgut altinok Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Arda Turan'ın Eyüpspor'u inanılması güç bir olaya imza attı!

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

Emekliye seyyanen zamda yeni kulis!

Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! 'Ulaşımı ücretsiz yapacağız'

Turgut Altınok yeni vaadini açıkladı! 'Ulaşımı ücretsiz yapacağız'

Yavaş'ı isyan ettiren 'DEM Parti' afişi: 'Savcılığa başvuracağız' Altınok'un mal varlığıyla ilgili de konuştu

Yavaş'ı isyan ettiren 'DEM Parti' afişi: 'Savcılığa başvuracağız' Altınok'un mal varlığıyla ilgili de konuştu

Devasa vinçler böyle yerle bir oldu!

Devasa vinçler böyle yerle bir oldu!

Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...

Vakaların yüzde 30'u ölümle sonuçlanıyor...

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.