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Turhan Kaya kimdir? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Turhan Kaya kaç yaşındaydı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ordinaryüs karakterine hayat veren Turhan Kaya yaşamını yitirdi. Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Turhan Kaya sevenlerini yasa boğdu. Peki Turhan Kaya kaş yaşındaydı? İşte Turhan Kaya kimdir, kaç yaşındadır sorularının cevapları...

Turhan Kaya kimdir? Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Turhan Kaya kaç yaşındaydı?

Koronavirüs canl almaya devam ediyor. Bu sefer ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Turhan Kaya yaşamını yitirdi. Peki Turhan Kaya kimdir ve kaç yaşındaydı? İşte özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki “Ordinaryus” karakteri ile hafızalara kazınan usta oyuncu Turhan Kaya ile ilgili merak edilenler

TURHAN KAYA KİMDİR?

Turhan Kaya geçmişten günümüze birçok dizi ve sinema filminde rol almıştır. 2019 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Dizide Cengiz Erkmen karakterini canlandırmaktadır. Daha önce Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu? Masumlar ve Şahsiyet gibi dizilerde rol almıştır.

TURHAN KAYA KAÇ YAŞINDAYDI

1951 yılında İstanbul’da dünyaya gelen usta oyuncu Turhan Kata 69 yaşındaydı.

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