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Turist teknelerinin üzerine dev kaya parçası düşmüştü! Brezilya’daki tekne faciasında ölü sayısı 10’a yükseldi

09.01.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’nın Capitolio kentinde turist teknelerinin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükselirken, faciada kaybolan tüm kişilere ulaşıldığı bildirildi.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio’daki Furnas Gölü’nde teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu meydana gelen faciada can kaybı arttı.

2 KİŞİNİN DAHA VÜCUT PARÇALARINA ULAŞILDI

Minas Gerais İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, itfaiye, polis ve Brezilya Donanması tarafından yapılan arama-kurtarma çalışmaları sonucu kayıp 2 kişinin daha vücut parçalarına ulaşıldığı ve incelenmek üzere polis ekiplerine teslim edildiği duyuruldu.

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TÜM KAYIPLARA ULAŞILDI

Açıklamada, faciada kaybolan tüm kişilerin bulunduğu ifade edilerek, can kaybının 10’a yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin cesetlerinin bulunması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Yaralanan 32 kişiden 2’sinin hastanede tedavilerine devam edildiği belirtildi. (İHA)

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Brezilya
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