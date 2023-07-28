Turizm cenneti Rodos Adası'nın yangın sonrası görüntüleri yürekleri burktu! Ada küle dönmüş...

El Nino nedeniyle dünyada ekstrem hava olayları olmaya devam ediyor. Türkiye'nin de dahil olduğu 7 ülke orman yangınları için teyakkuza geçmiş durumda.

RODOS VE KORFU'DA DURUM ÇOK CİDDİ...

Yunan itfaiyesi, durumun ciddiyetini koruduğu bölgelerin Rodos ve Korfu adaları olduğunu duyurdu.

Yunan itfaiye servisinden yapılan açıklamada, “En ciddi yangınlar Rodos ve Korfu'da devam ederken, geri kalan cephelerde şu ana kadar birçok yeniden alevlenmeyle mücadele ediliyor. 55 araçla 266 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü, tüm Sivil Koruma kurumları mevcut güçleri, 9 uçak ve 4 helikopter bulunmaktadır. Korfu'da, adanın kuzeydoğu tarafındaki daha geniş alanda yangınla devam etmektedir. Alevler Loutses yerleşimini tehdit etmektedir ve bu nedenle 112 tarafından sakinlerin güvenli bir yöne tahliye edilmesi için bir mesaj yayınlanmıştır” denildi.

Ülkenin Rodos adasında yangınlarla mücadele anbean kameralara yansıdı. Adada sivil savunma ekiplerinin yanı sıra gönüllü vatandaşlar da yangınla mücadelesini sürdürüyor. Öte yandan, Türkiye’den gönderilen yangın söndürme uçakları da görevini sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “T-70 yangın söndürme helikopterimiz ‘Nefes’ ve yangın söndürme uçaklarımız tarafından Yunanistan’daki orman yangınında üç günün sonunda toplam 184 sorti ve 544 ton su atımı gerçekleştirildi. Yurt içi ve yurt dışında orman yangınlarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor” denildi.

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS'TEN 'SAVAŞ' BENZETMESİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos Adası'ndaki orman yangınlarına ilişkin, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır." dedi.

Miçotakis, Meclis'te yaptığı konuşmada, uzun süren sıcaklar ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle yangınların daha kolay çıktığına işaret ederek, yangına karşı alınan hiçbir tedbirin yeterli olmadığını söyledi.

Rodos Adası'nın, bir hafta önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlardan büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Miçotakis, en azından "can kaybı ve ciddi yaralanma" yaşanmadığını aktardı.

Miçotakis, binlerce kişinin Rodos'ta güvenli yerlere nakledildiğini ifade etti.

19 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Yangın söndürme çalışmaları ve tahliye operasyonlarında yer alan ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Miçotakis, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır. Doğanın öfkesi karşısında hiçbir önlem yeterli değildir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hepimiz sürekli tetikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını, kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, 22 Temmuz'da 19 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirilmişti.

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtilmişti.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek, paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti.

TÜRKİYE YARDIM ETMİŞTİ

Yunanistan’da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina’ya ulaşmıştı. (AA)

