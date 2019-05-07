HABER

Turizm sezonu öncesi Fethiye'de sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 07:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin turizm sezonu öncesi yaptığı 'sahte içki' operasyonunda bin 100 şişe sahte içki ile 2 ton alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi.

Turizm sezonu öncesi Fethiye'de sahte içki operasyonu

Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği (KOM) ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonda Ölüdeniz Mahallesi'nde bir iş yeri ile Kayaköy Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Ekipler tarafından yapılan aramada, iş yerinin farklı noktalarına ve depoda gizlenmiş, turizm sezonu öncesi getirildiği ve müşterilere verildiği değerlendirilen, 2 ton etil alkol ile bin 100 şişe sahte içkiye el konuldu. Gözaltına alınan iş yeri sahibi iki kardeş Y.K. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(İHA)

PARTNERÖlmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkatÖlmeden mutlaka bunları yapın! Türkiye detayına dikkat
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltıİstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltıİstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye sahte içki

En Çok Okunan Haberler

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan YSK yorumu!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni güzel!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı!

YSK'dan Maltepe ve Büyükçekmece kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerin 350 metre altında ilk iftar

Yerin 350 metre altında ilk iftar

Feci kaza! Kağıt gibi parçalandı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

Kanlı kavga saniye saniye böyle görüntülenmiş!

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Isparta’da korkutan deprem

Isparta’da korkutan deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.