Türk bayrağının yakılması tepki toplamıştı! Milli Savunma Bakanlığından Suriye açıklaması: "Harekat alanlarımızda olumsuz durum yok”

Suriye'de Türk bayrağının yakılması sosyal medyada gündem olmuş, görüntüler tepki toplamıştı. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından "Şuan Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur" dendi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, son bir asrın en kapsamlı ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen başarılı operasyonlarla; 57'si son bir haftada olmak üzere bu yılın başından itibaren 1327 terörist etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu. Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik 3 Temmuz'da icra edilen hava harekatına ilişkin, "İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 37 hedef başarıyla imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılmış, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir" diye konuştu.

1216 GEÇİŞ ENGELLENDİ

Aktürk, hudutlarda 9'u terör örgütü mensubu olmak üzere 328 kişinin yasa dışı yollarla geçiş yapmak isterken yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 6 bin 29'a ulaştığını söyledi. Aktürk, son bir haftada geçişi engellenen 1216 kişi ile birlikte bu yıl engellenen kişi sayısının da 63 bin 433'e ulaştığını kaydetti.

'ÖĞRENCİ ALIM VE TEMİN FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR'

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ve temin faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiğinin altını çizerek, "'Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini' kapsamındaki başvurular, 30 Haziran itibarıyla tamamlanmış olup, aday değerlendirme süreci devam etmektedir. 'Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri' 20 Temmuz'a kadar sürecektir" diye konuştu.

Bedelli askerlik tutarına ilişkin Aktürk, "Bedelli askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2024 yılı 2'nci 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayınlandıktan sonra yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

'TERÖR KORİDORUNA KARŞI SURİYE'DEYİZ'

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'de Türkiye aleyhine yaşanan olaylarla ilgili sorular üzerine, "Suriye’de meydana gelen ve Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren bazı unsurlarca yürütülen provokatif eylemler dikkatle takip edilmiş ve edilmektedir. Bu eylemlere yönelik gerekli önlemler alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. O gün yaşanan olaylar bittikten ve kontrol altına alındıktan sonra akşam saatlerinde sanki olaylar yeni başlamış ve devam ediyormuşçasına sosyal medyadan yoğun paylaşımlar yapılmıştır. Bunun için sosyal medya üzerinden yapılacak provokasyonlara özellikle dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Şuan Suriye harekat alanlarımızda herhangi olumsuz bir durum yoktur" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık kaynakları, Türkiye ve Suriye arasındaki son açıklamalar sonrası sahadaki son duruma ilişkin sorulara ise "Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye'de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye'de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir" yanıtını verdi.

'115 BİN 883 ADAYIN BAŞVURUSU ALINDI'

Bakanlık kaynakları, TSK’ya 25 bin uzman erbaş temini ile ilgili sorulara da "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı (2024-2 Dönem) Uzman Erbaş Temini kapsamında; 03-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 115 bin 883 adayın başvurusu alınmış, adayların değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu rakam talebin neredeyse 5 katına tekabül etmektedir. Müteakip süreç; yazılı sınav, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık muayene işlemleri, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri ve sınıflandırma aşamalarından oluşmaktadır" yanıtını verdi.

'BU DÜZENLEMELERİN ÇOĞU UYUM KAPSAMINDA'

Bakanlık kaynakları, TSK ile ilgili bazı kanunlarda yapılan değişiklerin neler getirdiğine dair sorulara şu cevapları verdi:

"Bu düzenlemelerin çoğu uyum kapsamında daha önce yönetmelik ile düzenlenen hususların kanunla düzenlenmesinden ibarettir. Yeni olarak ilgili kanunlara eklenen hususlardan önem arz eden bir kaçından bahsedecek olursak; Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, radyo, televizyon, internet, sosyal medya vb. vasıta yoluyla yayınlanması veya açıklanmasıyla oluşabilecek güvenlik zafiyetinin önüne geçilmesi amaçlanmakta, uyarma, kınama, hizmete kısmi süreli devam disiplin cezalarının ilişik kesme işlemine esas teşkil etmesi durumunda mahkemelerce denetlenebilmesine imkan sağlanmakta, uzman çavuşlarımızın görev ihtiyacından dolayı kullanamadıkları yıllık izinlerini subay ve astsubaylarda olduğu gibi 60 günü geçmemek üzere müteakip sene içinde kullanabilmeleri sağlanmakta, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda görev yapan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erlerin başta görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe halleri olmak üzere sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların kanunla düzenlenmesi sağlanmaktadır."

GÖSTERİ UÇUŞLARININ İPTAL EDİLDİĞİ İDDİASI

Bakanlık kaynakları, tasarruf tedbirleri kapsamında SoloTürk ve Türk Yıldızlarının milli bayramlarda gerçekleştirdiği gösteri uçuşlarının iptal edildiğine dair sorulara ise "Yurt dışı hava gösterileri mevcut programda planlandığı gibi icra edilecektir. 20 Temmuz'da KKTC'de Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Ankara'da Türk Yıldızları, İstanbul'da SoloTürk uçuşları icra edilecektir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri Cumhurbaşkanlığı programına göre planlanmaya devam edilmektedir. Yurt içinde bunların haricinde uçuşlar icra edilmeyecektir" yanıtını verdi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





