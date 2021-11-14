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Türk Cumhurbaşkanı adayına destek için yollara düştüler!

14.11.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da yeni cumhurbaşkanı ve meclisin 240 üyesinin belirlenmesi için sandık başına gidildi. Tarihi bir seçimin yaşandığı ülkede ilk kez çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı aday oldu. Türkiye'de yaşayan soydaşlar, Karadayı'ya destek için Bulgaristan'a akın ederken, Türkiye'de de 126 sandıkta oy kullanacak.

Türk Cumhurbaşkanı adayına destek için yollara düştüler!

Bulgaristan'da yeni cumhurbaşkanı ve meclisin 240 üyesinin belirlenmesi için sandık başına gidilirken komşuda ilk kez çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, cumhurbaşkanı adayı oldu. Ülkede yaşayan soydaşlar, Karadayı'ya destek için Bulgaristan'a akın ederken, Türkiye'de de 126 sandıkta oy kullanılmaya başlandı.

Bulgaristan'da komünist rejimin 1989'da yıkılmasının ardından yapılan demokratik seçimlerden sonra ülkede 3'üncü siyasi güç konumundaki soydaşlar, ilk kez cumhurbaşkanı adayı çıkardı. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenden destek istiyor. Kırcaali, Razgrad, Targovişte, Şumen gibi, soydaşların yoğun olduğu kentlerde mitingler düzenleyen Karadayı, kampanya süresince büyük ilgi gördü. Ülkedeki siyasi krizin çözümü için destek isteyen HÖH lideri Karadayı, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili listelerine destek istedi.

Nisan ayında yapılan seçimlerde Hak ve Özgürlükler Hareketi, 38 milletvekili çıkarmıştı. Siyasi gözlemciler, Bulgaristan'da Komünist Diktatör Todor Jivkov döneminde yaşanan asimilasyon politikasından sonra Türklerin cumhurbaşkanı adayı olarak siyasi arenada yer aldığına dikkat çekip, kamuoyu araştırmalarına göre ilk turda bir adayın seçilmesinin neredeyse imkansız olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanlığının 2'nci turunca bir adayın seçilmesi için Türklerin oylarının kilit konumda olacağının altı çizildi.

"ADAYIMIZ KAZANACAK"

HÖH Trakya Temsilcisi ve Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin, ilk kez Türk ve Müslüman adayın olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bulgaristan tarihinde ilk defa Türk cumhurbaşkanı adayımız var. Bizden biri çok önemli. Her seçim önemli ama bu seçimler çok çok daha önem arz ediyor. Mustafa Karadayı genel başkanımız, şu anda cumhurbaşkanı adayımız, o bizim gönlümüzdeki cumhurbaşkanı. Bu tarihte hiç olmamıştır Bulgaristan'da. Bu, şunu gösteriyor; eğer seçilirse ki seçilecek, biz buna inanıyoruz, ilk defa demokrasi işlemiş olur Bulgaristan'da. Bakın örnekler verebilirim. Londra'da şu anda Müslüman kökenli belediye başkanımız var. Neden Bulgaristan'da da Türk ve Müslüman kökenli bir cumhurbaşkanı olmasın? O açıdan şu anda biz ilk adamlarımızı attık. İnanıyoruz ki cumhurbaşkanımız yardımcısı ile birlikte bu seçimleri kazanacaktır. Bakın cumhurbaşkanımız Türk ve Müslüman kökenli, cumhurbaşkanımız Hristiyan kökenli. Bu birlik ve beraberliği gösteren bir şey. Bu aslında çok önemli Bulgaristan açısından. Hak ve Özgürlük Hareketi'nin 4 tane milletvekili var Avrupa Birliği Parlamentosu'nda. Bunlarda çok önemli. 700 milletvekili sayısı olan Avrupa Birliği Parlamentosu'nda 4 tane Türk ve Müslüman kökenli milletvekilimiz var. Bu seçimlerde hem cumhurbaşkanı hem milletvekili sayımızı yükselteceğiz ve gücümüzü göstereceğiz. Hem Bulgaristan'daki soydaşlarımıza hem de Türkiye'deki çifte vatandaşlarımıza sesleniyorum. Mutlaka sandığa gidelim gücümüzü gösterelim."

GÜMRÜK KAPILARINDA YOĞUNLUK

Türkiye'de başta Edirne olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul gibi kentlerde bulunan göçmen derneklerinin organizasyonu ile çok sayıda soydaş, araçları ya da otobüslerle oy kullanmak için Bulgaristan'da kayıtlı oldukları şehirlere gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Bulgaristan Türkiye
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