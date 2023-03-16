Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi Ankara'da düzenleniyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC mesajı

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamasındaki KKTC ile ilgili ifadeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"YARDIMA İLK KOŞAN TÜRK DÜNYASI OLDU"

Bu toplantının başarılı şekilde organize edilmesinde siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 319 bin toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Biz henüz deprem felaketinin yaralarını sarmakla meşgulken aynı bölgede sel felaketine maruz kaldık. Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti. 6 Şubat'ta yaşadığımız depremlerin şiddeti ve yol açtığı yıkımın ardından uluslarası yardım çağrısında bulunduk. Yardıma ilk koşan Türk Dünyası oldu. Aziz milletimiz bu desteği unutmayacaktır.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler 16 Şubat'ta Türkiye için acil yardım çağrısı yayınladı. Avrupa Birliği Komisyonu ve dönem başkanı İsveç tarafından 20 Mart'ta uluslararası bağışçılar konferansı düzenlenecek. Bu uluslararası yardım faaliyetlerine de destek vereceğinizden şüphe duymuyorum. Afetler ve etkileri ile mücadelede çok taraflı iş birliğimizi artırmamız gerektiği aşikardır.

KKTC MESAJI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz artık daha da güçlendi. Teşkilat olarak Kıbrıs Türk Halkına güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık. KKTC'nin tanınması ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin maruz kaldığı kısıtlamaların kaldırılması için verdiğimiz mücadeleyi sürdüreceğiz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna'daki savaşın barışla sonuçlanması için diyaloğumuz devam ediyor. Aracılık ettiğimiz tahıl mutabakatı ve esir takası Ukrayna savaşında tarafların ortak bir zeminde buluşabileceğini gösterdi.