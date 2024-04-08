Türk doktoru gizli kameraya aldılar! Avrupa'da 9 bin, Türkiye'de 5 bin sterlin: Odada çamaşırını indirip kalçasını elledi

İngiltere'nin çok okunan bulvar gazetelerinden The Sun, İngiliz hastalarla tanışmak ve tanıtım yapmak için İngiltere'de bir tur düzenleyen bir Türk şirketin tanıtım etkinliğine katıldı. İngiltere'deki bir otelde yapılan tanıtımda kalça kaldırma ameliyatı olmak isteyen hasta kılığına giren bir kadın Türk doktorla görüşmesini gizli kameraya kaydetti.

BİR ANDA KALÇASINA YÖNELDİ

Türkiye'de çok daha ucuza yapılan "Brezilya tipi kalça kaldırma ameliyatını" olmak istediğini söyleyen kadın, otel odasında doktorla görüştü. Çok az İngilizce bildiği belirtilen ve bir çevirmen aracılığıyla konuşan Türk doktorun kadına yaptıkları da gündem oldu. Otel odasında adam bir anda kadının pantolonunu indirdi ve kalçasını incelemeye başladı.

DOKTURUN ADI DA İFŞA EDİLDİ

The Sun gazetesi otel odasındaki bu tanıtımda çok büyük sorunlar olduğunu belirtirken Londra'daki otelde birçok yasanın çiğnendiği belirtildi. Şubat ayında çekilen görüntülerde Dr. Serkan Süleyman Aslan ile görüşüldüğü belirtildi.

HANGİ YASALAR ÇİĞNENDİ

Cerrah İngiliz Tıp Konseyi tarafından tescillenmemişti.

İzni olmadan kadının iç çamaşırı indirildi.

Satış stratejilerinde bulundular.

Kadının tıbbi geçmişini öğrenmek istediler.

Çevirmen, bu ameliyattan dolayı yaşanan ölümler hakkında yalan söyledi.

Ruhsat olmadan doktorluk yapıldı.

"ÇAMAŞIRINI İNDİRİP ELLEDİ"

Kadından tıbbi geçmişini paylaşmalarını önceden istedikleri belirtilirken haberde, "Kendisine 'iyi derecede İngilizce bilen' bir doktor sözü verilmesine rağmen, bir tercüman tarafından bir konferans odasında - mahremiyeti sağlayacakbir perde olmadan - soyunması talimatı verildi. Dr. Aslan daha sonra hiçbir uyarıda bulunmadan iç çamaşırını indirdi ve kalçalarını ellemeye başladı" denildi.

FİYAT FARKI NEREDEYSE İKİ KATI

Sözcü'de yer alan haberde fiziki muayenenin sadece iki buçuk dakika sürdüğü belirtilirken görüşme sırasında muhabir güvenlik endişelerini dile getirdi. Fakat tercüman, "Kimse Brezilya kalça operasyonu ya da benzeri bir şey yüzünden ölmedi. Bizim hastanemizde böyle bir sorun yok" dedi.

The Sun, bahsi geçen hastanede ya da Aslan'ın herhangi bir ölüme karışmadığını kaydetti. Görüşme sonrasında İngiliz muhabire uçuşlar, otel ve ameliyatı içeren 5.000 sterlinlik bir paketi hemen kabul etmesi karşılığında 200 sterlin indirim teklif edildiği belirtilirken planın ince detaylarıyla ilgili bir paylaşım ise yapılmadığı belirtildi.

İngiltere'de bu tür ameliyatların 9 bin sterline kadar çıkabildiği belirtilirken, bu görüşmeden 48 saat sonra ise 200 sterlinlik bir indirim mesajı daha geldiği belirtildi.





