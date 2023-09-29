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Türk dünyasını yasa boğan kayıp... Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken detay...

29.09.2023 12:29 | Son Güncelleme:
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Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları olan Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Paşayeva'nın cenazesi bugün Bakü'de törenle defnedilirken, tabuttaki detay gözlerden kaçmadı. Türkiye'den de Ganire Paşayeva için peş peşe taziye mesajları paylaşıldı.

Türk dünyasını yasa boğan kayıp... Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede dikkat çeken detay...

Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 48 yaşındaki Ganire Paşayeva, muhabirlik ve sunuculuk yaptığı 7 yıldan sonra 2005 yılındaki genel seçimlere bağımsız aday olarak katılmıştı. Tovuz milletvekili seçilerek Azerbaycan Milli Meclisi'ne giren Paşayeva, aynı zamanda Milli Meclis’teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu’nun üyesiydi.

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ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden Azerbaycanlı siyasetçi Ganire Paşayeva için taziye mesajı paylaştı.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk dünyasının adanmış sesi Ganire Paşayeva rahmete kavuştu. Çok üzgünüz. Samimi ve kararlı bir hayat sürdü. Şahidiz. Mekanı cennet olsun kardeşimizin" dedi.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, hayatını kaybeden Azerbaycan Milletvekili Paşayeva’nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Güler, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Azerbaycan Milletvekili Sayın Ganire Paşayeva’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Türk dünyasına olan sevdasıyla tanıdığımız, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğini son nefesine kadar haykıran merhume Ganire Paşayeva’ya Allah’tan rahmet, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.”

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GANİRE PAŞAYEVA KİMDİR?

Ganire Paşayeva 24 Mart 1975'te Azerbaycan'ın Tovuz şehrinde doğdu. Azerbaycan Tıp Üniversitesi Pediatri Bölümü ile Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk Bölümü'nden mezun olan Paşayeva, 1998'de televizyonculuğa başladı.

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Paşayeva, 2005'te Haydar Aliyev Fonu'nun Halkla İlişkiler Departmanının başına geçti. Kısa bir süre sonra 6 Kasım 2005'te yapılan parlamento seçiminde Tovuz Milletvekili seçilen Paşayeva, mecliste farklı görevlerde bulundu. Paşayeva, son olarak Milli Meclisin Kültür Komisyonu başkanlığını da yürütüyordu. Paşayeva, Türkiye'de sayısız etkinliklere katıldı. Türk dünyası üzerine çok sayıda yazı ve konuşmaları bulunan Paşayeva, "Türkiye'nin güçlü olmasının Türk dünyasının güçlü olması" anlamına geldiğini savunuyordu. Bekar olan Paşayeva İngilizce ve Rusça biliyordu. (AA-DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Türkiye ganire paşayeva

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