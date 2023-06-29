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  4. Türk gazeteciden Pentagon Sözcüsünü terleten soru! 'Yorum yapamam'

Türk gazeteciden Pentagon Sözcüsünü terleten soru! 'Yorum yapamam'

29.06.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları silah altına aldığına bilgiler, Birleşmiş Milletler raporuna girdi. Pentagon Sözcüsü General Ryder, konuyla ilgili Türk gazetecinin sorusuna alakasız bir cevap verdi. Ryder, "Raporu görmedim. Yorum yapamam" açıklamasını yaptı.

Türk gazeteciden Pentagon Sözcüsünü terleten soru! 'Yorum yapamam'

Birleşmiş Milletler'in 2022 yılına ait çocuklar ve silahlı çatışma konulu raporu yayımlandı. Güvenlik Konseyi'nin talebiyle Genel Sekreter makamı tarafından hazırlanan rapor terör örgütleri YPG/PKK'nın çocukları silah altına almaya devam ettiğini ortaya koydu. Rapora göre Suriye Demokratik Güçleri ve terör örgütü YPG 1696 çocuğu silah altına aldı. Raporda YPG/PKK'nın çocukları öldürdüğü ve kaçırdığı bilgisine yer verildi.

GUTERRES: 'DERİN ENDİŞE DUYUYORUM'

BM Genel Sekreteri Guterres, SDG/YPG/PKK isimlerini telaffuz ederek, tüm bilgilerin teyitli olduğunu ve derin endişe duyduğunu söyledi.

TRT'de görevli gazeteci Tuna Şanlı, BM raporundaki bu ayrıntıları, SDG/YPG ile ortaklık yapan ABD Savunma Bakanlığına da sordu:

"Birleşmiş Milletler çocuklar ve silahlı çatışmalar üzerine yeni bir rapor yayımladı. Bu rapora göre 1696 çocuk Suriye Demokratik Güçleri YPG ve SDG'NİN diğer bileşenlerince silah altına alındı. YPG PKK'nın Suriye kolu PKK da yalnız Türkiye değil ABD ve NATO'nun da terör örgütleri listesinde.

Ayrıca BM Genel Sekreteri de yaptığı açıklamada Suriye demokratik güçlerinin çocukları silah altına aldığına dair teyitli vakalardan derin endişe duyduğunu söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD’nin ortağı olduğunu göz önüne alırsak insanlığa karşı işledikleri bu suç sebebiyle onların lider kanadını sorumlu tutacak mısınız, yaptırım uygulayacak mısınız ve belki de ortaklığı bitirecek misiniz?"

"RAPORU GÖRMEDİM, YORUM YAPAMAM"

Soruyu geçiştirmeye çalışan Savunma Bakanlığı sözcüsü General Ryder raporu görmediğini iddia ederek konuyla alakasız bir cevap verdi:

"Raporu görmedim. Yorum yapamam. Söyleyebileceğim şey SDG'nin güvenilir ortak olduğu. Biraz tarihe gitmek isterseniz, 2014'te insanların kafasını kesen DEAŞ Bağdat’ın yarısını Suriye’nin çoğunu kontrol ederken işledikleri insan hakları ihlallerini konuşabiliriz. Ama şu anda bu raporu görmediğim için yorum yapamam."

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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg pkk Pentagon

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