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  4. Turk İlaç, Rus koronavirüs aşısı CoviVac'ın üretimi için anlaşmaya vardı

Turk İlaç, Rus koronavirüs aşısı CoviVac'ın üretimi için anlaşmaya vardı

27.05.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turk İlaç, Rusya'da geliştirilen CoviVac adlı koronavirüs aşısının üretimi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak nihai anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzaladı.

Turk İlaç, Rus koronavirüs aşısı CoviVac'ın üretimi için anlaşmaya vardı

Sputnik V aşısının ardından bir diğer Rus aşısı CoviVac'ın da Türkiye'de üretimi için anlaşma sağlandı. Turk İlaç'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre inaktif Kovid 19 aşısı CoviVac için Rusya'da yapılan görüşmeler neticesinde; International Research Institute for advance Systems (IRIAS) ile aşının Türkiye'de üretilmesi, ruhsatlandırılması ve dağıtımı için yapılacak olan final anlaşmanın temel esaslarını içeren mutabakat anlaşması imzalandı.

Rusya'da Sputnik V'den sonra EpiVacCorona ve CoviVac aşıları geliştirilmişti.

SPUTNİK V'NİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLMESİ İÇİN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Daha önce Türkiye'de Sputnik V aşısına acil kullanım onayı verilirken Türkiye ile Rusya arasında Sputnik V koronavirüs aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik anlaşma sağlanmıştı.

SPUTNIK V AŞISININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Sputnik V, dünyanın resmi onay alan ilk koronavirüs aşısı olma özelliğini taşıyor. Adenovirüs yani Viral Vektör kaynaklı bir aşı olarak dikkat çekiyor. Viral Vektör (Adenovirüs) aşılarında, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün genetik müdahale sonrası koronavirüs proteini ile desteklenerek insanda bağışıklık oluşturması amaçlanırken aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte, güçsüzleştirildiklerinden dolayı insanlarda hastalık yapmıyor.

Öte yandan 2-8 santigrat derece sıcaklıklar arasında, yani kullanılan aşı buzdolaplarında saklanabilen Sputnik V adenovirüs (Viral Vektör) aşısı iki doz olarak uygulanıyor

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