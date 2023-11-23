Türk İslam Eserleri Müzesi'ne nasıl gidilir? Türk İslam Eserleri Müzesi nerede, hangi semtte?

Geçmişi 16. yüzyıla kadar uzanan Türk İslam Eserleri Müzesi daha önce Evkaf’ı İslamiye müzesi ya da İslamı Vakıfları müzesi adı ile de anılmıştır. Mimar Sinan’a ait olan en önemli yapılardan biri olan Süleymaniye Cami Külliyesi’nde yer alan imaret binasında hizmete açılan bina daha sonra seksenli yıllarda Sultanahmet Meydanı’nın batısında yer alan İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır. Bina bugün müze olarak ziyaret edilebilmektedir.

Türk İslam Eserleri Müzesi nerededir?

Osmanlı zamanında açılan Türk İslam Eserleri Müzesi türbelere, camilere, kütüphanelere vakıf edilen farklı eserlerin yurt dışına çıkmasını engelleyebilmek ve bu eserleri geleceğe taşıyabilmek, koruyabilmek amacı ile açılmıştır. İslam dünyasındaki birçok ayrıntıyı gözler önüne seren müze Osmanlı dışında Selçuklular, Memluklular ve Abbasîlere ait eşsiz parçaların da sergilendiği bir müzedir.

Müze Avrupa Yakası’nda yer alan Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Sultanahmet Cami’sinin batı kısmındaki İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır ve oldukça zengin bir koleksiyona sahiptir. 45.000 eser bu müzede sergilenmektedir.

Türk İslam Eserleri Müzesi'ne nasıl gidilir?

Yüz yıldan fazla bir zamandır ziyarete açık olan Türk İslam Eserleri Müzesi cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından bu ismi almıştır. 1983 yılından bugüne şimdi bulunduğu yerde olan müzeye birkaç yoldan gidilebilir. İstanbul’da Fatih semtinde olan müze Sultanahmet Cami’sinin tam karşısındadır. Müzeye gidebilmek için dört farklı ulaşım yolu vardır. Tren, tramvay, metro ya da otobüs ile müzeye gidebilmek mümkündür. Müzeye gitmek için kullanılabilecek metro, otobüs, tren ve tramvay hatları ve güzergahlar şu şekildedir:

Çatladıkapı otobüs durağından:

B2 (Haydarpaşa – Gebze)

1453 (Miniatürk- Panorama)

BN1 (Halkalı – Eminönü)

BN2 (Küçükçekmece – Eminönü)

Sultanahmet tramvay durağından:

T1 (Zeytinburnu – Kabataş)

Cankurtaran tren istasyonundan:

B1 (Sirkeci – Halkalı)

Marmaray Sirkeci istasyonundan:

M5 (Kazlıçeşme – Söğütlüçeşme)

Türk İslam Eserleri Müzesi'nde hangi döneme ait eserler vardır?

İslam dünyasına ait olduğu bilinen birçok eser Türk İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmektedir. Abbasilere, Osmanlıya, Selçuklulara, Memluk dönemlerine ait olan birçok eser ziyaret edilebilmektedir. Müzede farklı eserler farklı bölümlerde sergilenmektedir. Bu bölümler şunlardır:

Ahşap eserleri bölümü

Maden sanatı bölümü

Taş sanatı bölümü

Halı bölümü

Etnografya bölümü

Türk İslam Eserleri Müzesi hangi günler açıktır?

Birçok müze gibi Türk İslam Eserleri Müzesi de haftanın yedi günü belli saatler arasında ziyaret edilebilir. Sabah 09:00’da ziyarete açılan müze akşam 17:00’a kadar gezilebilmektedir. Her yıl güncellenen müze fiyatlarına göre Türk İslam Eserleri Müzesi’nin giriş ücreti 2023 yılı için 50TL olarak belirlenmiştir. Giriş saatleri yaz ve kış dönemlerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Güncel ücret ve ziyaret saatleri müzeye ait resmi sitede yayınlanmaktadır.







