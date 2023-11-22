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Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir? Dolmabahçe Sarayı nerede, hangi semtte?

21.11.2023 22:47 | Son Güncelleme:
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Ülkemizde yer alan birçok müze çok eski zamanlardan günümüze ulaşmış olan binaları, sanat eserlerini ya da yazılı kaynakları yerli ve yabancı ziyaretçileri ile buluşturmaktadır. İstanbul müze bakımından en zengin iller arasında yer alır. Hem tarihi hem de mimari özellikleri ile dikkat çeken Dolmabahçe Sarayı da bu müzelerden biridir.

Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir? Dolmabahçe Sarayı nerede, hangi semtte?

Son derece görkemli bir bina olan Dolmabahçe Sarayı, sadece Osmanlı mimarisini değil, Alman Rokokosu, Fransız Baroku, İngiliz neoklasizmi ve İtalyan Rönesansı etkilerini de taşıyan bir saraydır. Sadece dış mimarisi ile değil içerideki ihtişamlı eşyalar, mobilyalar, halılar, perdeler ve tablolar ile de son derece dikkat çekicidir. Hem tarihi hem de görselliği ile Türkiye’nin en önemli müzelerinden biri olarak dünyanın dört bir yanından misafirler ağırlamaktadır.

Dolmabahçe Sarayı nerededir?

Dolmabahçe Sarayı’nın günümüzde yer aldığı alan, dört yüz yıl öncesine kadar Osmanlı İmparatorluğu’na ait gemilerin demirlendiği Boğaziçi’nde büyük bir koydu. Bu koy daha sonra denizcilik şenliklerinin yapıldığı bir yer haline geldi. Daha sonra ise sultanların dinlendiği ya da eğlenceler düzenlettiği hasbahçe olarak kullanıldı.
İstanbul’un önemli müzelerinden biri olan Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Boğazı’nın kıyısında yer alan ve ziyaretçi kabul eden bir müzedir. Atatürk’ün öldüğü odanın da bulunduğu müzede müzekart da geçerlidir.

Dolmabahçe Sarayı hangi semttedir?

Müze haline getirilen Dolmabahçe Sarayı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yer alır. Beşiktaş ile Kabataş arasında İstanbul Boğazı kıyısında bulunan müzeye hangi semtten gidileceğine göre birden fazla yol kullanılarak gidilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olan müzeler, her yıl belirlenen ve güncellenen saatlere ve giriş ücretlerine göre hem yerli hem de yabancı turistler tarafından gezilebilmektedir.

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Dolmabahçe Sarayı'na nasıl gidilir?

Dolmabahçe Sarayı’na birden fazla ulaşım yolu ile gidebilmek mümkündür. Yürüyerek, deniz yolu ile, otobüsle ya da vapur ile gidilebilen sarat Kabataş ya da Beşiktaş iskelelerine yaklaşık olarak 20 dakikalık bir yürüme mesafesindedir. Hangi semtten gidilecekse o semtten direkt olarak Dolmabahçe Sarayı’nın bulunduğu yere giden otobüslere binilerek müzeye ulaşabilmek mümkündür. Anadolu yakası tarafından gidecek olanlar vapurla Kabataş ya da Beşiktaş’a gelerek müzeye yürüyebilir.

Dolmabahçe Sarayı'ndan geçen otobüsler hangileridir?

Anadolu Yakası tarafından Dolmabahçe Sarayı’na gidilecekse ve otobüs kullanılacaksa şu otobüslere binilerek Taksim Meydanı’na ulaşılmalıdır:

  • 25T Sarıyer / Taksim
  • 559C Rumeli Hisarı üstü / Taksim
  • 110 Kadıköy / Taksim
  • 112 Bostancı /Taksim
  • DT2 Ortaköy / Taksim

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Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar?

Dolmabahçe Sarayı’nın harem, resim müzesi, selamlık bölümleri ayrı ayrı gezilebilir ve ayrı olarak ücretlendirilmiştir. Müzekartın da geçtiği müzenin giriş ücretleri Eylül 2023 itibarı ile düzenlenmiştir. Buna göre tüm bölümler için giriş ücretleri şu şekildedir.

  • İndirimli biletler: 50 TL
  • Yabancı turist: 650 TL
  • Yerli turist: 140 TL

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Dolmabahçe Sarayı dolmabahce palace
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