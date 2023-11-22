Küçüksu Kasrı’na nasıl gidilir? Küçüksu Kasrı nerede, hangi semtte?

1983 senesinde hem saray hem de müze olarak hizmet vermeye başlayan Küçüksu Kasrı, toplam üç kattan meydana gelmektedir. Tarihe ilgi duyanların sıklıkla ziyaret ettiği noktalar arasında bulunan yapı, Osmanlı zamanından izler taşımaktadır. Özellikle kasrın iç kısmında yer alan eşsiz süslemeler ve motifler oldukça göz kamaştırıcıdır. Sultan Abdülmecit zamanında inşa edilmiş olan yapıya ulaşımda birçok farklı seçenek vardır.

Küçüksu Kasrı nerede?

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Beykoz ilçesine bağlı Küçüksu semtinde konumlanan yapı, eşsiz mimari özellikleri ve buram buram tarih kokan iç mekânı ile öne çıkmaktadır. Üsküdar ile Beykoz sahil yolu üzerinde bulunan yapı, Göksu ile Küçüksu derelerinin arasında çayırlık bir alan içerisinde konumlanmaktadır. Bu yapının bulunduğu bölge Anadolu Hisarı olarak da bilinmektedir. Yapının tavanlarında yer alan kalem işi süslemeler, İtalyan mermerleri kullanılarak yapılmış olan şömineler yapının dikkat çeken özellikleri arasındadır.

Küçüksu Kasrı’na nasıl gidilir?

İstanbul’un Anadolu tarafında yer alan Küçüksu Kasrı’na ulaşımda özel araç, dolmuş, otobüs, metro ve vapur seçenekleri bulunmaktadır. Özel araçla gelecek olanlar navigasyon yardımı ile kolay bir şekilde bölgeye ulaşım sağlayabilir. Otobüsle gelecek olanlar için ise en uygun otobüs hatları şunlardır:

Kadıköy’den 14R ya da 15F nolu otobüs,

Üsküdar’dan 15 nolu otobüs başta olmak üzere; 15H, 15Y, 15KÇ, 15ŞN, 25T, 25M, 25N veya 25P nolu otobüs hatları tercih edilebilir.

Metro kullanarak gelmek isteyen ziyaretçiler ise aktarmalı olarak bölgeye ulaşım sağlayabilir. Bunun için en uygun metro hatları ise şu şekildedir:

Üsküdar tarafından gelecek olanlar Üsküdar ile Çekmeköy arası sefer yapan metro hattını kullanabilir. Bu metroya binildiğinde Kısıklı durağında inip 14R nolu otobüse binilmesi gerekir.

Kartal, Tuzla, Pendik gibi bölgelerden gelecek olanlar ise M4 metro hattını kullanarak son durak olan Kadıköy’de inebilir ve ardından 14R nolu otobüse binerek doğrudan bölgeye ulaşabilir.

Minibüsle gelmek isteyenler için en uygun ulaşım seçeneği Üsküdar ile Ortaçeşme arası gidip gelen minibüslere binmektir. Vapurla gelmek isteyenler ise Çengelköy ile İstinye arası sefer yapan vapur hattını tercih edebilir.

Küçüksu Kasrı’na giriş ücretli mi?

Küçüksu Kasrı’na girişler ücretlidir. Kişi başı giriş ücreti 2023 için 30 TL şeklindedir. Yabancı turistler için kişi başı giriş bedeli 90 TL iken indirimli giriş yapanlar için ise bu tutar 15 TL şeklindedir.

Küçüksu Kasrı kaç odalı?

Kültür turizmi yönünden büyük bir öneme sahip olan Küçüksu Kasrı, bir diğer ismiyle Göksu Kasrı toplamda dört odadan meydana gelmektedir. Günümüzde saray müze olarak hizmet veren yapı, İstanbul’un öne çıkan tarihi yapıları arasındadır.





