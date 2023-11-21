Yıldız Parkı’na nasıl gidilir? Yıldız Parkı nerede, hangi otobüs ile gidilir?

Yıldız Parkı, yemyeşil doğası ve muhteşem doğal güzellikleriyle öne çıkan önemli bölgelerden biridir. Şehir karmaşasından kaçıp kafa dinlemek isteyenlerin rotaları arasında bulunan parkta insanların keyifli vakit geçirebilmelerine imkân tanıyan birçok farklı aktivite seçeneği mevcuttur. Tam bir doğa harikası olarak da tabir edilen park, ortalama kırk altı hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Parka ulaşımda özel araç başta olmak üzere çeşitli toplu taşıma araçları da tercih edilebilmektedir.

Yıldız Parkı nerede?

Yıldız Parkı, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda konumlanan Beşiktaş ilçesinin doğal güzellikleriyle öne çıkan tarihi bir parkı olarak bilinmektedir. Ayrıca şehrin en büyük korularından biri olma özelliğini elinde taşıyan park içerisinde görülmeye değer önemli yapılar da yer almaktadır. Doğa ile baş başa kalıp sakin bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktaları arasında bulunan parkta piknik yapma, doğa yürüyüşüne çıkma gibi aktiviteleri de yapabilme imkânı vardır.

Yıldız Parkı’na nasıl gidilir?

Beşiktaş ilçesinde yer alan bu parka ulaşımda birden fazla alternatif bulunmaktadır. Bunlardan ilki özel araç ile kara yolu üzerinden ulaşımdır. Özel araç ile gelmek istemeyen veya özel aracı olmayan kişiler ise otobüs, metro ya da tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak, bu tarihi parka kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir. Otobüsle gelmeyi planlayanlar için Beşiktaş Yıldız Parkı hangi durakta konusu ayrı bir öneme sahiptir. Beşiktaş ilçesine yürüme mesafesinde bulunan parka ulaşım son derece kolaydır. Yıldız Teknik Üniversitesi ya da Yahya Efendi duraklarında inerek Yıldız Parkı'na ulaşım sağlayabilirsiniz. Otobüsle Beşiktaş'a geldikten sonra yaya olarak parka ulaşabilirsiniz.

Yıldız Parkı’na hangi otobüs ile gidilir?

Yıldız Parkı’na ulaşımda şehir içi otobüsler de tercih edilebilir. Anadolu Yakası’ndan gelmeyi planlayan kişilerin öncelikli olarak karşıya yani Beşiktaş bölgesine geçmesi gerekir. Bunun için deniz yolu ya da otobüs, dolmuş gibi seçenekler değerlendirilebilinir. Beşiktaş’a gelindikten sonra ise Yıldız Teknik Üniversitesi durağında inip yürüyerek parka ulaşım sağlanabilir. Avrupa Yakası’ndan gelmeyi düşünen kişiler ise Ortaköy tarafına giden şehir içi otobüslere binebilir.

Yıldız Parkı’na metro ile nasıl gidilir?

Yıldız Parkı’na metro hattını kullanarak gelmek isteyenlerin birden fazla toplu taşıma aracını kullanmaları gerekir. Bunun için M5 metro hattı kullanılarak, Üsküdar durağında inilmeli ve ardından bu bölgeden Beşiktaş ilçesine sefer yapan vapur hatlarından birine binerek ilçeye gidilmelidir. Beşiktaş’a ulaşım sağlandıktan sonra ise Ortaköy tarafına hareket eden şehir içi otobüslere binerek, parkın olduğu bölgeye gelinebilir.

Yıldız Parkı’na tramvay ile nasıl gidilir?

Yıldız Parkı’na ulaşımda bir diğer tercih edilen seçenek ise tramvay hattıdır. Ancak bu ulaşım alternatifi özellikle Güngören gibi uzak bölgelerden gelecek olanlar için daha uygundur. Bu bölgelerden gelecek olanlar Kabataş ile Bağcılar arası sefer yapan tramvaylara binerek, Beşiktaş ilçesine gelebilir ve buradan da otobüsler aracılığıyla parka ulaşabilir.

Yıldız Parkı’na giriş ücreti var mı?

Yıldız Parkı’na girişlerde herhangi bir ücret ödenmesine gerek yoktur. Yaya olarak gelecek olanlar için girişler tamamen bedavadır. Ancak özel arabasıyla gelecek olan kişilerden araç giriş ücreti alınmaktadır.





