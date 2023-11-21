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Çekmeköy’e nasıl gidilir? Metro, metrobüs, marmaray ve otobüs ile İstanbul Çekmeköy’e ulaşım

20.11.2023 18:47 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan, gerek sakin yapısı gerekse yemyeşil doğasıyla öne çıkan güzide ilçelerinden biridir. Geçmiş zamanda Ümraniye ilçesine bağlı olan bölge, 2009 senesinde bu ilçeden ayrılmış ve tek başına ilçe olma özelliğini eline almıştır. İlçenin en dikkat çeken niteliği çevresinin ormanlık alanlarla kaplı olmasıdır. Peki, Çekmeköy’e nasıl gidilir, metro, metrobüs, marmaray ve otobüs ile İstanbul Çekmeköy’e ulaşım nasıl sağlanır?

Çekmeköy’e nasıl gidilir? Metro, metrobüs, marmaray ve otobüs ile İstanbul Çekmeköy’e ulaşım

Çekmeköy ilçesi gezilecek yerler yönünden epey zengin bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. İlçede çok büyük bir hayvanat bahçesi, piknik alanları, tiyatro gibi etkinliklerin yapıldığı yerler bulunmaktadır. Ormanlık bir alanda yer aldığından özellikle doğaseverlerin uğrak noktaları arasındadır. Çekmeköy’e ulaşımda birden fazla seçenek vardır. İstanbul’un hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’ndan ulaşım sağlanabilen bölgelerden biridir.

Çekmeköy’e nasıl gidilir?

İstanbul’un Anadolu tarafında konumlanan Çekmeköy ilçesine ulaşım yalnızca kara yolu ile gerçekleşmektedir. Kara yolu ile ulaşımda ise ya şahsi araba ya da toplu taşıma araçları tercih edilebilmektedir. Şahsi aracıyla hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’ndan gelecek olanlar navigasyon yardımıyla kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilir. Özel araç dışında ise metro ya da Marmaray hatlarından biri kullanılarak, kolay bir şekilde ilçeye gidilebilir. İlçeye ulaşımda şehir içi otobüs hatları da tercih edilebilir. Ancak günümüz şartlarında otobüslerle ilçeye ulaşmak yerine diğer toplu taşıma araçlarıyla daha kısa sürede ulaşım sağlanabilmektedir.

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Kadıköy’den Çekmeköy’e nasıl gidilir?

Kadıköy’den Çekmeköy’e ulaşım için en rahat ulaşım yolu metro ve Marmaray hattıdır. Tek bir vasıta ile ilçeye ulaşım söz konusu değildir. Kadıköy’den gelmeyi planlayan kişilerin öncelikli olarak Kadıköy-Kartal metro hattına binip Ayrılık Çeşmesi durağında inmeleri gerekir. Bu durakta inildiğinde doğrudan Marmaray hattına geçiş sağlanmaktadır. Marmaray hattına geçiş sağladıktan sonra Üsküdar durağında inip Üsküdar ile Çekmeköy arası sefer yapan metroya binerek ilçeye gidilebilir.

Avrupa Yakası’ndan Çekmeköy’e nasıl gidilir?

Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’ndan Çekmeköy’e ulaşımda yaygın olarak metro ve Marmaray hatları tercih edilir. Ancak Avrupa Yakası’ndan gelecek olanların öncelikli olarak karşıya geçmeleri gerekir. Bunun için de sıklıkla trafik sorunu olmayan metrobüs hattı kullanılır. Metrobüsle karşıya geçtikten sonra buradan Üsküdar – Çekmeköy M5 metro hattına binerek ilçeye hızlı bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Dileyen kişiler Marmaray'a binip Üsküdar durağından indikten sonra M5 Çekmeköy Metrosuna aktarma yaparak son durak olan "Çekmeköy" durağında inebilir.

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Metro ile Çekmeköy’e ulaşım

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan Çekmeköy’e metro ile ulaşım sağlamak isteyenlerin M5 Üsküdar ile Çekmeköy arasında metro seferi yapan hattı kullanmaları gerekir. Bu metro hattı doğrudan ilçeye ulaşım sağladığı için özellikle Üsküdar veya Ümraniye gibi bölgelerden gelmeyi planlayanlar için son derece idealdir.

Marmaray ile Çekmeköy’e ulaşım

İstanbul’un hem Avrupa Yakası’ndan hem de Anadolu Yakası’ndan ulaşımda çok sık kullanılan toplu taşıma araçlarından biri marmaray hattıdır. Marmaray ile Çekmeköy ilçesine ulaşım sağlamak isteyen kişiler Marmara’ya binip Üsküdar’a kadar gitmelidir. Üsküdar durağında indikten sonra buradan ilçeye giden M5 metrosuna binerek kısa sürede bölgeye ulaşım sağlayabilir.

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