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Yedikule Hisarı Müzesi’ne nasıl gidilir? Yedikule Hisarı Müzesi nerede, hangi semtte?

21.11.2023 20:32 | Son Güncelleme:
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İstanbul, bünyesinde pek çok tarihi yapıya ev sahipliği yapan, kültürel yönden de bir hayli önemli olan turistik bir şehirdir. Şehir içerisinde görülmeye değer birçok önemli tarihi mekân bulunmaktadır. Bu mekânlardan biri de geçmiş zamanlarda pagan laneti efsanesiyle dikkat çeken Yedikule Hisarı Müzesi’dir. Doğu Roma İmparatorluğu zamanında inşası başlamış olan hisar, ikinci Teodoios tarafından yaptırılmıştır. Peki, Yedikule Hisarı Müzesi’ne hangi semttedir ve nasıl gidilir?

Yedikule Hisarı Müzesi’ne nasıl gidilir? Yedikule Hisarı Müzesi nerede, hangi semtte?

Yedikule Hisarı Müzesi, hem ülkemizin hem de İstanbul şehrimizin en eski açık hava müzesi olma özelliğini taşımaktadır. İnşa dönemi 413 senesine kadar uzanan bu hisar, Yedikule Zindanları ile de bilinmektedir. Osmanlı ve Bizans zamanlarında birbirinden farklı amaçlar için kullanılmış olan bu tarihi yapı, günümüzde çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet döneminde son halini alan hisar, görkemli görüntüsüyle de öne çıkmaktadır.

Yedikule Hisarı Müzesi nerede?

İstanbul’un Avrupa Yakası tarafında konumlanan Fatih ilçesinde yer alan Yedikule Hisarı Müzesi, ihtişamlı görüntüsü ve tarihi yapısı ile dikkat çeken bir yapıdır. 1968 yılında İstanbul Hisarlar Müzesi Müdürlüğü’nün himayesine geçen yapı, bu tarihten itibaren açık hava müzesi olarak faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Ülkemizin en eski açık hava müzeleri arasında yerini alan bu müze, isminden de belli olduğu gibi toplamda yedi kuleye sahiptir. Her kulenin kendine özgü özellikleri ve farklı bir öyküsü mevcuttur.

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Yedikule Hisarı Müzesi’ne nasıl gidilir?

Geçmişte birçok popüler insanın hapsedildiği tarihi zindan olarak da tabir edilen Yedikule Hisarı Müzesi’ne gitmek için birden fazla ulaşım alternatifi bulunmaktadır. Bu ulaşım yöntemlerinden ilki özel araçla ulaşımdır. Bu noktada navigasyon hizmetinden faydalanmak mümkündür. Şahsi araç dışında ise şehir içi otobüs veya marmaray toplu taşıma araçları tercih edilebilmektedir. Şehir içi otobüslerle gelmek isteyen ziyaretçiler, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda bulunan üç farklı noktadan otobüse binebilir. Bu otobüs hatları sırayla şu şekildedir:

  • Taksim’den müzenin olduğu bölgeye hareket eden 80T nolu otobüs,
  • Eminönü’nden hareket eden 80 nolu veya BN2 nolu otobüs,
  • Beyazıt’tan hareket eden 80B nolu otobüs hatlarıdır.

Marmaray toplu taşıma aracını kullanarak müzeye ulaşmak isteyenler ise marmaray'a bindikten sonra Kazlıçeşme durağında inmelidir. Bu duraktan sonra yaya olarak kısa süre içerisinde müzenin olduğu alana ulaşmak mümkündür.

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Yedikule Hisarı ziyarete açık mı?

Yedikule Hisarı Müzesi, günümüzde ziyarete açık olan önemli tarihi yapılardan biridir. Müzenin resmi web sitesi üzerinden rezervasyon için kayıt formu doldurulabilir ve rehber eşliğinde müzeye gezi düzenlenebilir. Eğer rezervasyon olmadan turlara katılarak ziyaret yapılacaksa bu katılım için 100 TL ödenmesi gerekir.

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